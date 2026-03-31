Nucleus al Netcomm Forum 2026 con stand e speech insieme al brand di skin care Miamo

L'agenzia SEO, GEO, Analytics & CRO sarà al Netcomm Forum il 6 e 7 maggio a Milano con lo stand D62 e con uno speech il 6 maggio alle 14.40 dedicato a GEO e Analytics con Miamo

Anche quest’anno Nucleus sarà protagonista al Netcomm Forum 2026 di Milano, che si svolgerà nei giorni mercoledì 6 e giovedì 7 maggio presso il MiCo.

Presso lo stand D62, i suoi consulenti saranno a disposizione dei visitatori per aggiornarli sulle ultime novità su SEO, GEO e Analytics e mostreranno in tempo reale le soluzioni dell’agenzia per il monitoraggio e il posizionamento organico dei brand sui motori AI. Per gli ecommerce manager più curiosi ci sarà anche la possibilità di mettersi alla prova e vincere un piccolo premio.

Il 6 maggio alle 14.40, l’agenzia terrà uno speech insieme al Digital & Technology Innovation Director di Miamo Giuseppe Miriello, dal titolo: “Miamo & Nucleus: strategie di crescita organica e misurazione a supporto dello skyrocketing di un brand di skincare nell’era dell’AI”.

Nello speech si mostrerà come Miamo abbia ripensato la propria strategia di crescita organica integrando SEO, ottimizzazione per i motori generativi e un sistema di misurazione evoluto, in grado di interpretare e gestire un customer journey sempre più articolato e complesso.

Spiega Giuseppe Miriello di Miamo: “Il lavoro che stiamo impostando con Nucleus affronta una serie di esigenze di marketing diverse, le cui soluzioni devono dialogare in maniera efficace ed efficiente. Miamo non è il tipo di brand che svolge un’attività solo perché tutti la fanno: se stiamo investendo sull’attività di visibilità su AI è perché vediamo già un cambiamento nelle abitudini delle persone e vogliamo affrontare in modo serio quest’opportunità di engagement lavorando in modo strategico, solido e sul medio-lungo termine.”

Il lavoro ha richiesto di operare su molti livelli: la struttura e la qualità dei contenuti, la coerenza del brand come entità riconoscibile dai modelli AI, le performance tecniche del sito e i framework di attribuzione necessari per misurare touchpoint che i sistemi di analytics tradizionali faticano ancora a intercettare.

“Quello che stiamo facendo con i nostri clienti, e in particolare con Miamo, è lavorare sulla visibilità in un ecosistema in cambiamento. Non basta più essere ben posizionati su Google, oggi è fondamentale essere utilizzati come fonte dai motori AI. Questo richiede un’evoluzione del lavoro SEO verso logiche di Generative Experience Optimization. L’obiettivo non è più solo generare traffico, ma influenzare direttamente le risposte dei motori AI” commenta Sara Micale, Client Director di Nucleus.

Dal punto di vista tecnico, l’impatto è altrettanto significativo. “L’ottimizzazione per questi sistemi passa da una combinazione di segnali sia semantici che tecnici: dati strutturati, struttura dei contenuti, autorevolezza, chiarezza semantica, entità e coerenza delle fonti” aggiunge Demetrio Orecchio, Head of Technical SEO di Nucleus. “Non si tratta di sostituire la SEO, ma di

evolverla in un mondo omnicanale che deve parlare sia agli utenti che alle macchine.”

Cambia anche il modo di leggere i dati. “Il funnel è sempre più frammentato e meno lineare,” osserva Danilo Motta, Head of Analytics dell’agenzia. “Per questo abbiamo lavorato su modelli di tracking e attribuzione in grado di restituire una visione più completa del contributo dei diversi touchpoint, inclusi quelli mediati dall’AI.”

Tutto questo va inquadrato in un contesto di rivoluzione in corso, in cui le novità a livello di strumenti AI, diffusione dell’utilizzo e anche effetti sugli user journey sono all’ordine del giorno.

Duccio Lunari, founder di Nucleus, spiega in proposito: “Molti brand stanno scoprendo che non compaiono nelle risposte AI relative al loro settore, o che il racconto dell’AI non corrisponde alle loro aspettative. Non sempre una buona SEO è sufficiente, bisogna conoscere a fondo il modo in cui le AI operano e agire di conseguenza. Noi aiutiamo i nostri clienti ad interpretare la rivoluzione in corso e ad agire nel momento giusto e con le attività più corrette".

A chiusura della prima giornata, Nucleus sosterrà come Sponsor l’Ecommerce Charity Night organizzata da Polimeni.Legal per Digital for Children, iniziativa benefica che coinvolge aziende e professionisti del settore attorno a progetti di assistenza educativa e strumenti digitali in varie parti del mondo.

“In un momento in cui il digitale evolve così rapidamente, è importante non perdere di vista il contesto ampio in cui operiamo”, conclude Duccio Lunari. “Il nostro ruolo non è solo aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi, ma anche contribuire in modo più ampio a generare valore sociale, responsabilità, coscienza comune. Mi sembra che il periodo che stiamo vivendo lo richieda.”