Milano Digital Week 2026, al via l’edizione dedicata alla “Città Generativa”

Fino al 4 ottobre la città sarà laboratorio di innovazione, tecnologia e partecipazione con un ricco calendario di eventi diffusi sul territorio e online

Ha preso il via la Milano Digital Week 2026, la manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata insieme a TIG – The Innovation Group, che fino al 4 ottobre porterà in città incontri, workshop, webinar, installazioni ed esperienze dedicate all’innovazione e alla trasformazione digitale. Il tema di questa edizione è “La Città Generativa”, una visione della città come ecosistema capace di creare nuove opportunità, connessioni e forme di partecipazione attraverso l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini. Un approccio che interpreta il digitale non soltanto come strumento tecnologico, ma come leva di sviluppo sociale, culturale ed economico.

In occasione della Milano Digital Week, TIG – The Innovation Group ha realizzato una ricerca dalla quale emerge che nel 2026 il mercato digitale italiano raggiungerà un valore stimato di 87,8 miliardi di euro, in crescita del 3,4% rispetto al 2025, per superare i 90 miliardi nel 2027. A sostenere questa crescita sono soprattutto lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, del cloud e della sicurezza informatica. In questo scenario, Milano si conferma uno dei principali motori dell’innovazione digitale in Italia. Il mercato digitale della Città Metropolitana vale infatti 15,5 miliardi di euro e cresce del 4,7%, a un ritmo superiore sia alla media lombarda (+4,3%) sia a quella nazionale (+3,4%). La maggiore dinamicità del capoluogo emerge anche dalle previsioni economiche e occupazionali: nel 2026 il PIL milanese è atteso in aumento dell’1,2%, contro lo 0,7% della Lombardia, mentre l’occupazione dovrebbe crescere dell’1,5%, tre volte il dato regionale dello 0,5%, grazie alla spinta dei servizi e alla ripresa del comparto industriale.

Secondo una ricerca sulle conversazioni online condotta dal partner Mimesi in occasione della Milano Digital Week, emerge inoltre una Milano sempre più protagonista della trasformazione digitale, ma anche consapevole delle sfide che l’accompagnano. Intelligenza artificiale e data center vengono percepiti come importanti opportunità di innovazione e crescita, insieme a una crescente attenzione verso sostenibilità, sicurezza e partecipazione.

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, presente alla conferenza stampa inaugurale, ha ricordato che “Milano ha intrapreso con convinzione un interessante e proficuo percorso di transizione tecnologica e digitale”. La città, ha sottolineato, è oggi considerata un punto di riferimento nazionale nel campo dell’innovazione anche grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni per rendere l’azione dell’amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini, dai servizi anagrafici alla mobilità.

“Con la Milano Digital Week 2026 vogliamo affrontare i temi dell’innovazione tecnologica mettendone a fuoco i valori per il bene comune”, ha dichiarato Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano. “Una città è generativa quando è capace di utilizzare l’innovazione per generare nuove opportunità, connessioni, nuove relazioni e impatti sociali positivi”.

Per Pietro Cerretani, Cei di TIG Events – The Innovation Group, durante la manifestazione “Milano diventerà il luogo in cui istituzioni, aziende, università, startup e cittadini si confronteranno sulle sfide e sulle opportunità che determineranno il futuro della città e la qualità della vita delle persone”.

Il programma della Milano Digital Week si articola in cinque giornate di appuntamenti in presenza e online, organizzati attorno a sei track tematici: Tecnologie, Digitale per le Imprese, Lavoro e Formazione, Cittadinanza Digitale, Smart City, Cultura, Arte e Sport. Hub centrale della manifestazione è lo SmartCityLab Milano, dedicato all’innovazione urbana e nato dalla collaborazione tra Comune di Milano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia. Qui si svolgeranno alcuni dei principali appuntamenti della settimana, favorendo il confronto tra amministrazioni, aziende, mondo accademico e cittadini sui temi che stanno ridefinendo le città contemporanee.

Accanto agli eventi promossi dagli organizzatori, la Milano Digital Week sarà animata dalle iniziative selezionate attraverso la Call for Proposal, che porteranno in diversi luoghi della città workshop, webinar, incontri divulgativi, momenti di networking, installazioni interattive, esperienze immersive e attività sportive e partecipative. Milano diventa così un grande laboratorio diffuso di innovazione, aperto alla partecipazione di cittadini, imprese e organizzazioni.

Il programma completo e le indicazioni per partecipare sono disponibili qui.

Sponsor e partner

La Milano Digital Week 2026 può contare su una rete articolata di istituzioni, aziende, realtà accademiche e media che contribuiscono alla realizzazione e alla diffusione della manifestazione. L’evento è organizzato con il patrocinio di Camera di Commercio Lombardia, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Italian Tech ManagerItalia Executive Professional, Università degli Studi di Milano e UPA, e in collaborazione con A2A. Tra gli Sponsor Gold figurano CAP, Gruppo Maggioli e Lenovo, mentre sono Sponsor Silver Digital Value, Hays, Kolsquare e Latitudo40. Alcatel Lucent è Sponsor. La manifestazione vede inoltre la partecipazione di ALMED, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti come Academic Partner, di Egea come Content Partner, di Assodigitale, La Mia Finanza, Lentepubblica.it, Milanodavedere.it, Mimesi, Startup Italia, The Cryptomist e Tom’s Hardware come Media Partner, di SEC Newgate come Communication Partner e di Milano Sport come Technical Partner.