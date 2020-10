Giovedì c'è Engage Conference: come seguire la diretta dell'evento

Mancano solo due giorni a Engage Conference: l'evento annuale di Engage dedicato ai trend della comunicazione pubblicitaria è in programma giovedì 15 ottobre, a partire dalle 9:30.

Leggi anche: ENGAGE CONFERENCE, IL PROGRAMMA DELL'EDIZIONE 2020

Per accedere alla diretta dell'evento, quest'anno completamente in streaming, non è necessario registrarsi: basterà collegarsi alla nostra home page www.engage.it, dove sarà presente in primo piano un player video dedicato.

In alternativa alla home page del sito, sarà possibile seguire la diretta integrale dell'evento anche sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn.

Tanti gli interventi in programma, tutti in diretta, con i 20 ospiti che si collegheranno da remoto alla redazione di Engage, per dialogare con i moderatori Simone Freddi e Alessandra La Rosa. A questo link è possibile consultare il programma completo e l'orario dei vari appuntamenti in agenda.

Il titolo che caratterizza l'edizone 2020 di Engage Conference è Ri-connettiamoci. Dopo lo shock del Covid-19 i brand - ma anche gli editori, gli operatori, e in generale tutta la filiera che ruota attorno al mondo della comunicazione - sono chiamati a uno scatto in avanti capace di cogliere appieno l'accelerazione digitale che riguarda tutta la società. Vi aspettiamo numerosi!