Festival Universitario: l’8 maggio a Milano la quarta edizione dell’evento dedicato agli studenti

Organizzato da University Network (eGroup), il format torna con oltre 50 experience tra AI, innovazione, economia, gaming e sport. Ancora aperte le partnership per i brand interessati al target universitario

L’8 maggio 2026 torna a Milano il Festival Universitario, evento dedicato agli studenti universitari italiani organizzato da University Network, realtà della holding eGroup.

Giunto alla quarta edizione, il format punta a creare uno spazio di incontro tra studenti, aziende e community, con attività pensate per favorire orientamento, networking e scoperta di nuove opportunità professionali. Nelle prime tre edizioni il Festival ha coinvolto oltre 10.000 studenti.

Il programma 2026 prevede oltre 50 experience distribuite in diverse aree tematiche - tra cui intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, economia, gaming e sport - con stand interattivi, workshop, momenti di networking e la partecipazione di ospiti e creator. La giornata si concluderà con un evento finale dedicato alla community.

“Se in passato avevamo promesso esperienze attraverso stand fieristici, oggi l’esperienza stessa è al centro del nostro progetto”, spiega Giovanni Brocca, Head of Events di eGroup. “Puntiamo a coinvolgere le nuove generazioni unendo intrattenimento e formazione attiva”.

“Ogni edizione ci ha dimostrato che c'è un bisogno enorme di eventi come questo”, aggiunge Andrea Missaglia, Head of Operations di eGroup. “Arrivare al quarto anno con più di 10.000 studenti coinvolti è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sono ancora aperte alcune opportunità di partnership per le aziende interessate a partecipare all’edizione 2026 del Festival Universitario.