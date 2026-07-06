CES Unveiled sbarca a Milano: la città entra nel circuito europeo dell’innovazione

Milano ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea di “Road to CES” in promozione del CES (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico mondiale per l'innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association (CTA), che si svolge ogni anno a Las Vegas. La manifestazione si terrà il 21 ottobre 2026 presso Allianz MiCo - Milano Convention Centre.



L’accordo, sottoscritto da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Comune di Rho, Fondazione Fiera Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Anitec-Assinform e Assintel impegna gli enti coinvolti a valorizzare Milano e la Lombardia come cuore europeo dell’innovazione e ad ampliare la ricaduta pubblica e territoriale dell’evento fieristico, sostenendo la visibilità delle imprese e delle filiere tecnologiche, favorendo la partecipazione diffusa di cittadini, imprese e visitatori e attivando processi di animazione urbana attraverso l’utilizzo temporaneo dello spazio pubblico.



Il Protocollo d’Intesa, oltre a supportare l’alleanza interistituzionale e intersettoriale, lancia infatti una vera e propria Call to Action a tutte le realtà scientifiche e tecnologiche per l’ideazione e la realizzazione di un Palinsesto diffuso di iniziative e attività che potranno svolgersi in città, su aree pubbliche, vie cittadine, ma anche presso location private e istituzionali tra il 16 e il 21 ottobre e che dovranno essere coerenti con l’iniziativa fieristica che avrà luogo all’interno dei padiglioni.

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"Siamo orgogliosi di ospitare 'CES Unveiled Milan' - afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Questo appuntamento offre un'imperdibile occasione per rafforzare la reputazione e l'autorevolezza di Milano in quanto polo di innovazione tecnologica a livello globale. E grazie anche alle iniziative e alle attività che saranno organizzate in città, come previsto dal protocollo siglato oggi, l'importante percorso di trasformazione digitale che Milano sta portando avanti con coraggio, ambizione e risultato si consoliderà ulteriormente. La tappa milanese del 'Road to CES', infatti, valorizzerà le sinergie e le collaborazioni esistenti tra grandi imprese che operano nel settore, start up, centri di ricerca, università e sistema fieristico andando ad alimentare quell'ecosistema dinamico, scientifico e d'avanguardia, che vede Milano al centro e che permette alla nostra città di restare aperta al nuovo, di sperimentare e di guardare al futuro con curiosità, pragmatismo e capacità di visione".



“La nostra è la terra dove le idee nascono, diventano impresa, innovazione e crescita. Per questo il CES (Consumer Electronics Show) ha scelto la Lombardia e Milano. Perché qui trova il più forte ecosistema italiano della tecnologia e uno dei più competitivi d'Europa - dichiara il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana -. La Lombardia si conferma sempre più la casa delle idee, il luogo in cui la ricerca incontra l'impresa e il talento trova opportunità concrete. La scelta di Milano come tappa ufficiale della Road to CES non è casuale, ma rappresenta un nuovo riconoscimento internazionale per un territorio che negli anni ha saputo costruire competenze e capacità di fare rete. Qui convivono università e centri di ricerca di eccellenza, startup, grandi imprese, manifattura avanzata, design e un sistema fieristico tra i più rilevanti d'Europa. Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione le filiere strategiche che riguardano l’innovazione, attraverso strumenti a supporto degli investimenti e un lavoro di regia in grado di valorizzare i singoli ecosistemi territoriali. Il protocollo sottoscritto dimostra una volta di più la forza corale della Lombardia, cuore europeo dell’innovazione tecnologica”.