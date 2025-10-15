«Mai come oggi c’è bisogno di sviluppare la capacità di fare luce». È da questa riflessione che prende forma l’11ª edizione italiana di Best Brands, la ricerca che ogni anno misura la forza delle marche combinando performance economiche e percezione dei consumatori, presentata stamattina nella sede di UPA, in via Larga a Milano. Nata in Germania nel 2004, Best Brands è oggi un punto di riferimento a livello europeo e rappresenta l’unico ranking in Italia basato su un modello di analisi integrata, che incrocia dati di mercato oggettivi (Share of Market) e indicatori emozionali (Share of Soul), offrendo una lettura completa e comparabile del valore di marca.

Promossa in Italia dai partner fondatori Serviceplan Group e NielsenIQ, con il patrocinio storico di UPA e il supporto di Rai Pubblicità, 24 ORE System, IGPDecaux e ADCGroup, Best Brands 2026 conferma la propria struttura consolidata, articolata nelle tre classifiche storiche – Best Product Brand, Best Service Brand e Best Growth Brand – affiancate quest’anno da una classifica speciale, il Best Joytitude Brand, che introduce una nuova chiave di lettura del rapporto tra brand e persone.

Dall’etica alla positività come leva competitiva

Se nelle edizioni precedenti il focus si era concentrato su etica e purpose, l’edizione 2026 segna un’evoluzione del modello interpretativo: oggi la vera sfida per le marche è generare un impatto positivo concreto, capace di tradursi in emozioni, benessere e fiducia. In questo contesto si inserisce la nuova classifica speciale Best Joytitude Brand, che premia le marche ritenute dai consumatori più capaci di trasmettere speranza, entusiasmo, desiderio e immaginazione.

«Negli ultimi anni abbiamo visto i brand impegnarsi a fondo su etica e sostenibilità, un percorso doveroso», ha commentato Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan Group Italia. «Oggi i Best Brands sono quelli che hanno capito che la positività non è un’emozione effimera, ma un potente driver di business».

Metodo e numeri della ricerca

La ricerca Best Brands 2026 si basa su circa 15.000 valutazioni raccolte da 5.000 consumatori, rappresentativi della popolazione italiana, che hanno espresso giudizi su 300 brand in 50 categorie merceologiche. Il field è stato svolto tra novembre e dicembre 2025, integrando i dati dei panel consumer e retail con la voce diretta dei consumatori, in un modello single source che consente analisi cross-categoria e confronti strutturali.

L'edizione 2026 della ricerca è stata presentata anche con una pagina "manifesto" sul Sole 24 Ore

«Il valore di un brand non si misura più solo in visibilità, ma nella capacità di incidere concretamente sulla vita delle persone», ha sottolineato Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ e GfK Italia. «I Best Brand emergono come punti di riferimento perché riescono a trasmettere una sensazione concreta di vicinanza e benessere, andando oltre la semplice notorietà».

Le classifiche e i riconoscimenti del 2026

Accanto ai riconoscimenti principali, quest'anno sarà assegnata la Best Reputation Mention, istituita in collaborazione con Community, che premia l’azienda – tra le top finaliste delle classifiche – distintasi nell’ultimo anno per aver rafforzato in modo significativo la propria reputazione come asset strategico, attraverso una comunicazione corporate coerente ed efficace.

«Best Brands rappresenta ciò che per noi significa forza di marca: la capacità di costruire valore nel tempo, di essere riconosciuti e scelti grazie a una relazione solida e credibile», ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente di UPA, che nell'ambito della conferenza stampa ha espresso anche ottimismo per l'andamento del mercato pubblicitario nel 2026.

L’evento e il percorso culturale

La presentazione dei risultati e la cerimonia di premiazione si terranno il 14 aprile 2026 presso gli Studi Rai di via Mecenate, con la conduzione di Serena Autieri. La serata sarà arricchita dal keynote del filosofo Vito Mancuso, dall’intervento di Andrea Moccia (Geopop - gruppo Ciaopeople) e da una performance musicale dei Selton, organizzata con il contributo di Framen. Spazio anche all’Innovation Award: un assegno da 120.000 euro in spazi media offerti da 24 ORE System, IGPDecaux e Teads, conferito a una startup o scaleup che si è distinta per soluzioni innovative nel marketing.

Best Brands si conferma poi non solo una ricerca, ma un percorso culturale continuo: i temi dell’edizione sono stati sviluppati nel Best Brands Club (luglio–novembre 2025) e confluiranno nel Libro Cinque, curato da Giampaolo Colletti, che sarà presentato il 26 maggio 2026 al Mudec di Milano.