AI, SEO e accessibilità, la strategia di Nucleus al Netcomm Forum 2025

In un mondo digitale in rapida evoluzione, Nucleus ha portao al Netcomm Forum 2025 una visione completa e concreta di come affrontare le nuove sfide dell’eCommerce. «Il mondo eCommerce è in crescita, ma ci sono incognite: dai dazi internazionali alla rivoluzione portata dall’AI», spiega Duccio Lunari, Ceo & founder di Nucleus. Un cambiamento che ha un impatto diretto sul modo di fare SEO, produrre contenuti e progettare l’esperienza digitale.

AI Overviews, SEO e contenuti di valore

Con l’introduzione di AI Overviews di Google anche in Italia, Nucleus ha analizzato il funzionamento dell’algoritmo per ottimizzare le schede prodotto e i contenuti in ottica AI-first. «Oggi il problema non è più solo creare contenuti, ma farli emergere in un mare di testi tutti simili», dice Lunari, che prosegue: «Per questo è fondamentale capire come ragionano i motori AI e strutturare le pagine secondo le loro logiche.»

Nel 2025, la SEO non può più essere vista come un elemento isolato. Nucleus propone quindi un approccio olistico, integrato con dati, social, conversion rate optimization e—novità assoluta—accessibilità. «Il 28 giugno entreranno in vigore nuove normative. Abbiamo creato un team dedicato per aiutare i nostri clienti ad adeguarsi e rendere i loro asset digitali più inclusivi», spiega Lunari.