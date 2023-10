Si è appena concluso, all’interno di IF! Italians Festival, il premio ADCI Awards, promosso dall'Art Directors Club Italiano e che da 36 anni celebra l'eccellenza creativa nella comunicazione pubblicitaria italiana.

Questa edizione 2023, che ha visto Francesco Taddeucci - socio ADCI e Creative Director e Partner di Superhumans - Presidente degli Awards ha assegnato il Grand Prix all’agenzia Auge, per il progetto "Human Touch" realizzato per Translated. Sempre Auge ha vinto il premio di Agenzia dell'Anno, raccogliendo in tutto 4 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 19 shortlist.

“Abbiamo inanellato tanti premi per tanti clienti diversi da Translated a Ferrarelle, da Feltrinelli a Sammontana a Kraft-Heinz, ai supermercati Italmark. Passando per Pitti Frescobaldi e Vitasnella. Questo vuol dire avere un metodo che funziona, avere cura di tutti i progetti ma soprattutto avere un rapporto di grande stima e collaborazione con i nostri clienti. Ed è loro che vogliamo ringraziare”, commenta Federica Ariagno, ECD e Partner di Auge.

“Questa è una grande soddisfazione – aggiunge Giorgio Natale, ECD e Partner dell’agenzia –. Anche dal punto di vista imprenditoriale. Abbiamo iniziato 14 anni fa da zero e senza essere due persone particolarmente 'politiche'. Siamo la dimostrazione che anche in Italia si può fare impresa lavorando con passione, realizzando un lavoro di qualità ma soprattutto facendolo in un ambiente accogliente ed eccitante al tempo stesso.”

Il titolo di Casa Di Produzione dell'Anno è andato invece a Mercurio Cinematografica.

Tra i riconoscimenti speciali il Premio Equal per le campagne che hanno contribuito in quest'anno a evolvere la comunicazione verso uno standard sempre più inclusivo: il riconoscimento è andato all’agenzia DDB Group Italy con la campagna Sakerhet per Ikea.

Durante la serata, un cono speciale Hall of Legends è stato assegnato a Sir John Hegarty (socio fondatore di Saatchi e Saatchi nel 1970 e di Bartle Bogle Hegarty nel 1982 con John Bartle e Nigel Bogle), ospitato da ADCI all'interno di IF! Italians Festival, per il segno indelebile che ha lasciato nell’industry. Il premio Hall of Fame è stato invece assegnato alla memoria di Isabella Bernardi.

Per le nuove categorie: il premio Local Hero, nato per conferire valore ai progetti di rilevanza locale per clienti delle PMI, è andato a Viceversa Studio per la campagna Vieni a giocare in Puglia realizzata per Invictus Camp e a Tembo per la campagna Il primo laureato nel Metaverso per conto di Migma Group.

A vincere per la categoria Social Influencer sono state le campagne Diablo IV - Bloody Day realizzata per Blizzard dall’agenzia Dude Milano e Ridiculous Excuses Not To Be Inclusive realizzata dall’agenzia Small per conto di Coordown.

A vincere per la categoria Health & Pharma sono stati l’agenzia Small con la campagna Ridiculous Excuses Not To Be Inclusive per conto di Coordown e l’agenzia McCann Health Boot con la campagna Dunfiato per conto di Federasma e Allergie Con Chiesi Italia.

Ancora, la Categoria Studenti ha visto come vincitori Accademia IUAD con il progetto The Fans realizzato per The Guardian e Accademia di Comunicazione con il progetto Volvo per conto di Volvo.

Il premio Best Use of YouTube se lo sono aggiudicato Dude Milano con la campagna Adamo 2050 realizzata per Plasmon e LePub con la campagna Lady & The Tramp realizzata per Barilla.

Il ‘7 Days Brief', sfida per la realizzazione in soli sette giorni di uno spot è andato ad Anita Borsari per la campagna Sentirsi di troppo.

Quest'anno, in memoria del Proboviro Massimiliano Maria Longo (creativo di lunga storia e cofondatore del festival della creatività IF! #ItaliansFestival), è stato assegnato anche un premio speciale Life Hacker, che premia il progetto che ha saputo vedere una soluzione positiva e creativa a un problema che sembrava insormontabile. Il premio è stato assegnato alla campagna Not A Lonely Journey di VMLY&R Health.

“Gli ADCI Awards, che hanno visto la presidenza di Francesco Taddeucci, rappresentano la celebrazione del meglio del lavoro espresso in Italia con la consapevolezza che ispirerà una nuova idea di benchmark – commenta Stefania Siani, Presidente di ADCI –. Lo human touch in risposta agli interrogativi posti dall’intelligenza artificiale, la capacità di risolvere creativamente sfide legate a grandi temi quali quelli della sostenibilità, la volontà dei brand di essere creativi non solo nella comunicazione ma nella stessa creazione del prodotto sono certamente i segnali che colgo come direttrici fondamentali. Voglio segnalare l’enorme partecipazione degli studenti: è la categoria con più iscrizioni a questa edizione. Sono loro il futuro del club. Celebriamo questa sera un nuovo capitolo della nostra quasi quarantennale storia.”

È d’accordo il Presidente degli ADCI Awards Francesco Taddeucci: “Quello che mi resterà più impresso di questa edizione è probabilmente la qualità e la quantità dei lavori degli studenti. Credo che sia una precisa responsabilità di tutte le agenzie quella di favorire un ambiente produttivamente sano per questi ragazzi, senza fargli cambiare idea sulla bella opinione che hanno del nostro mestiere.”