Access Live Communication (GroupM) chiude il 2022 a +50% e punta a confermare il trend

La unit di GroupM Italy guidata da Davide Bertagnon guarda al 2023 con grande ottimismo e con il Milano Summer Festival dà il via a una stagione ricca di eventi che vanno dalla musica allo sport passando per il beauty

Access Live Communication, la unit di GroupM Italy dedicata alla Live Communication e allo Sport Marketing, cresce e dà ufficialmente il via alla sua stagione musicale che la vedrà presente, in tutta Italia, con oltre 70 date tra festival, tour e venue outdoor realizzati in collaborazione con alcuni dei principali promoter come Live Nation, F&V Multimedia e D’Alessandro&Galli, dando supporto e restando al fianco degli oltre 20 brand.

“Il 2022 è stato estremamente positivo per Access Live Communication che ha chiuso l’anno con una crescita di oltre il 50% rispetto al 2021 su tutti i principali indicatori economici, e guarda con grande ottimismo al 2023, in cui spegne la sua decima candelina, con un incremento che potrebbe essere addirittura superiore”, dichiara Davide Bertagnon, Managing Director di Access Live Communication. “Stiamo vivendo un periodo di vera rinascita. Passato il periodo nero della pandemia, oggi i numeri ci fanno vedere finalmente la fotografia di un orizzonte sereno e luminoso. Sono molto soddisfatto dei risultati del team, soprattutto perché siamo ritornati a occupare la nostra posizione di player rilevante all’interno della industry, facendo perno sulle scelte strategiche di posizionamento e competenze fatte negli ultimi cinque anni”.

Access Live Communication: l’estate è in musica

Dal 2017, Access Live Communication ha puntato strategicamente sulla musica come asset distintivo, con la produzione su larga scala di molti festival e show musicali.

Ad aprire le danze quest’anno sono le 7 date del Milano Summer Festival, che ha inaugurato lunedì 29 maggio la sua stagione musicale con il concerto della band internazionale dei Ghost, e dove si esibiranno, tra l’altro, anche alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale come Iron Maiden, Def Leppard, Motley, Crew, Gue Pequeno. Il grande finale, invece, è previsto per l’8 settembre con la data conclusiva del tour estivo di Lazza.

Inoltre, anche quest’anno, Access Live Communication sarà protagonista indiscussa degli Idays Milano Coca-Cola, cavallo di battaglia dal 2017, che con le sue 7 date a palinsesto si appresta a battere ogni record storico di presenze (oltre 350.000) e una line up mai vista prima con, per citarne alcuni, Florence&TheMachine, Rosalia, Paolo Nutini, Travis Scott, Liam Gallagher/Black Eyes, Red Hot Chilli Peppers, Arctic Monkeys.

Ma l’estate della unit di GroupM Italy non sarà solo questo: dal 17 giugno partirà anche Firenze Rocks, uno tra i più grandi festival musicali, con artisti del calibro di Maroon 5 e The Who e, per tutto il periodo estivo, sarà anche protagonista dei principali tour negli stadi, seguendo tutto il gotha della musica italiana e internazionale come Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Ligabue, Muse, Depeche Mode, Blanco, Maneskin e tanti altri.

A chiudere l’estate calda di Access Live Communication sarà, infine, un evento unico e irripetibile nel suo genere, il Marrageddon, il primo festival rap-trap in Italia firmato da Marracash che, nelle due date di Milano (23 settembre) e Napoli (30 settembre) , vedrà oltre 10 artisti icona del panorama rap-trap esibirsi sul palco con un sold out già annunciato, e il gran finale a fine novembre dell’aspettatissimo Celebration Tour- 4 Decades of Music, il tour mondiale di Madonna che si esibirà in doppia data a Milano.

Access Live Communication: il 2023 è anche sport e beauty

Ma Access Live Communication quest’anno non sarà solo musica. È partner dei principali eventi sportivi e affianca i clienti delle agenzie del gruppo nell’area sport, asset sempre più cruciale nelle strategie di comunicazione: dal Giro D’Italia a vari progetti più legati al territorio come la Bobo Summer Cup passando per altri eventi dedicati al mondo del padel. Con la ripartenza del campionato di calcio a settembre, inoltre, sarà prevista la seconda edizione del Coca-Cola Super Match con Dazn, un progetto unico nel suo genere, e il lancio, nel mese di ottobre, di The Gamer King, un format proprietario dedicato al mondo gaming ed eSport realizzato in collaborazione con 2Watch e Musa.

Access Live Communication sarà, infine, protagonista con Lexus per tutta l’estate con un innovativo progetto di content & user experience nelle principali località della Costa Smeralda oltre a essere l’agenzia esclusiva della Milano Beauty Week, la settimana della bellezza realizzata in collaborazione con Cosmetics Italia, per il biennio 2023-2024, e lanciare un format proprietario dedicato al mondo Metaverso entro la fine del 2023