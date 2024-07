Radio, la pubblicità cresce nei sei mesi del 10,4% con un giugno super (+16,3%)

Monica Gallerini, Presidente Fcp-Assoradio: “Registriamo un parallelo incremento degli annunci, conteggiati in secondi (+11%), delle campagne pubblicitarie (+17%) e degli inserzionisti (+8%)”

Gli investimenti pubblicitari radiofonici del mese di giugno, rilevati nell’ambito dell’Osservatorio Fcp- Assoradio coordinato dalla società Reply, hanno registrato un aumento del 16,3%. Il dato progressivo relativo al primo semestre dell’anno si attesta coì pertanto al +10,4%.

“Un giugno assolutamente brillante, sesto risultato utile consecutivo di questo 2024”, sottolinea Monica Gallerini, Presidente Fcp-Assoradio, “consente la chiusura del primo semestre con un indicatore di crescita a due cifre, a conferma della solidità del media radiofonico all’interno di un contesto competitivo sempre più articolato e sfidante. Nei primi sei mesi dell’anno si consolida la performance favorevole di numerosi indicatori che ci restituiscono un riscontro quali-quantitativo della nostra attività. Oltre alla crescita dei fatturati pubblicitari registriamo infatti un parallelo incremento degli annunci, conteggiati in secondi (+11%), delle campagne pubblicitarie (+17%) e degli inserzionisti (+8%)”.

Da un punto di vista delle valutazioni merceologiche, prosegue Monica Gallerini, “le nostre analisi, basate su un confronto in volumi di spazi (secondi), indicano nel primo semestre il favorevole andamento della grande maggioranza comparti economici. In particolare Distribuzione, Automotive, Abitazione, Turismo ed Alimentari rappresentano nel primo semestre 2024 i primi cinque settori in termini di contribuzione e tutti e cinque esprimono un trend di crescita favorevole rispetto al 2023”.

Prosegue nel frattempo, conclude la manager, “il nostro impegno organizzativo rivolto alla prossima edizione di Radioplus+ 2024, che si terrà il prossimo 17 ottobre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e nell’ambito del quale festeggeremo i 100 anni della radio. Ricordo che è possibile iscriversi all’evento già oggi, attraverso il sito laradiorende.it oppure inviando richiesta a direzione@fcponline.it”.