Gli italiani preferiscono le esperienze premio legate al Beauty. Lo dice uno studio

L’Osservatorio Metropolitano di Milano ha utilizzato la piattaforma Cosmos di TLC Worldwide per realizzare la prima ricerca sul tema analizzando i gusti degli abitanti del Bel Paese età per età

Quali sono le “esperienze premio” preferite dagli italiani? Secondo una ricerca promossa dall’Osservatorio Metropolitano di Milano e realizzata in collaborazione con TLC Worldwide Italia, gli italiani preferiscono il Beauty.

I risultati della ricerca, la prima basata sui dati della piattaforma di customer rewards for acquisition & loyalty, illustrano età per età quali sono le preferenze espresse: rispetto a premi di pari valore economico, i dati sottolineano come le esperienze preferite dagli italiani della fascia d'età 18-34 siano relative al settore Beauty (31%) seguite dai Servizi (24%); preferenze confermate anche nella fascia 35-44 seppure con percentuali diverse: rispettivamente (19%) e (31%).

Questi dati, dunque, collocano la "bellezza" e la cura del corpo come preferita in una fascia molto ampia di popolazione che va dai 18 ai 44 anni.

Il cambiamento più significativo si nota invece nella fascia dai 55 ai 64 anni dove le priorità diventano Travel (31%) e Food (30%). Per l'ultima, gli over 65, torna primario il Food scelto dal 43% del campione e il Beauty che si ferma al 38%.

La ricerca approfondisce categoria per categoria quali sono i gusti dei consumatori, realizzando il primo studio data driven italiano, reso possibile dall’utilizzo di Cosmos, la piattaforma proprietaria di TLC Worldwide, che permette di conoscere i comportamenti degli utenti e di elaborare insight accurati.

Con le sue 40.000 location fisiche e 800 virtuali, TLC Worldwide conta sul network esperienziale più vasto del mondo, mettendo in contatto clienti e consumatori con oltre 1.000.000 di esperienze da scegliere.

Decenni di behavioural data proprietari costituiscono un data-set di centinaia di migliaia di profili unici di consumatori da cui è stato estratto un campione di migliaia di utenti per individuare i dati da cui poi è stata elaborata la ricerca.