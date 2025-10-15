Think Cattleya, HDRÀ Adv e OMD firmano la campagna di chiusura del Giubileo 2025

Un film istituzionale e una pianificazione multicanale raccontano i numeri e i risultati dell’Anno Santo, on air dal 18 gennaio

La fase conclusiva del Giubileo 2025 è accompagnata da una nuova campagna di comunicazione firmata da Think Cattleya, HDRÀ Adv e OMD. Il progetto segna la chiusura dell’Anno Santo attraverso un racconto per immagini che restituisce, in chiave documentaria, i numeri e i traguardi raggiunti nel corso dei dodici mesi di eventi.

Leggi anche: GIUBILEO 2025: IN TV LO SPOT 'ROMA ABBRACCIA IL MONDO' FIRMATO DALL’AGENZIA HDRÀ

La campagna prende il via dal claim che aveva aperto il Giubileo, “Roma abbraccia il mondo”, traducendolo in una narrazione visiva che mette al centro i risultati concreti dell’iniziativa. Il cuore della comunicazione è un film istituzionale, pianificato a partire dal 18 gennaio su televisioni nazionali, radio, affissioni outdoor, testate online e canali social.

Il film e i materiali creativi ripercorrono le principali tappe del 2025, dalla gestione dei flussi di pellegrini agli investimenti infrastrutturali, fino al raduno dei giovani a Tor Vergata. Il racconto evidenzia il ruolo di Roma come punto di riferimento internazionale per accoglienza e spiritualità, sottolineando la collaborazione tra Governo, Roma Capitale, Regione Lazio, Santa Sede e istituzioni centrali e locali nella realizzazione del Giubileo.

Il progetto vede HDRÀ Adv alla guida della creatività, Think Cattleya impegnata nella produzione delle immagini e OMD responsabile della strategia media. L’obiettivo è restituire una sintesi visiva dell’Anno Giubilare, mettendo in luce l’impatto generato per la città e per il Paese.

Chi ha lavorato alla campagna

Ecco le realtà coinvolte in questa iniziativa

Think Cattleya – Casa di Produzione

Monica Riccioni – Ceo

Martino Benvenuti – General Manager ed Executive Producer

Diletta Luchi – Junior Producer

Marco Missano – Regia

Edoardo Bolli – Direttore Fotografia

Aida Ghafouri – Costumista

Artificio – Montaggio e post produzione

Sample – Post audio

HDRÁ ADV – Agenzia

Cristiana Guidi – Creative Director

Stefania Cialone – Art Director

Emiliano Antonetti – Copywriter

Barbara Sarica – Direttore Generale

Moony Cusano – Direttore Clienti

Flavia Caporilli Razza – Account

OMD – Agenzia Media