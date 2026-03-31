Spesa Sospesa approda al cinema con il nuovo spot firmato Living Brands

Dal 16 aprile al 6 maggio il progetto di solidarietà circolare sarà protagonista di una campagna di sensibilizzazione a Napoli, Roma, Milano e Casale Monferrato

SpesaSospesa.org, il progetto di solidarietà circolare ideato da Fondazione Lab00 ETS, debutta nelle sale cinematografiche italiane. Dal 16 aprile al 6 maggio 2026, uno spot di sensibilizzazione della durata di 30 secondi sarà trasmesso su 29 schermi distribuiti tra Campania, Lazio, Lombardia e Piemonte, per un totale di circa 2.000 passaggi stimati.

La scelta delle aree coinvolte, che comprendono città come Napoli, Roma, Milano e Casale Monferrato, risponde alla volontà di presidiare i territori dove il progetto è già operativo attraverso una rete consolidata di partner ed enti locali. La pianificazione è stata affidata alla concessionaria Moviemedia, che ha inserito il filmato nei blocchi pubblicitari precedenti le proiezioni in circuiti di rilievo come Spaziocinema a Milano e i cinema Barberini e Caravaggio a Roma.

Il video, che illustra il meccanismo di supporto alle famiglie in difficoltà economica e il contrasto allo spreco alimentare, è stato curato dall'agenzia Living Brands. L'obiettivo dell'iniziativa è sfruttare la capacità di attenzione e l'impatto emotivo tipici dell'esperienza in sala per amplificare il messaggio sociale del progetto.

Living Brands, responsabile della produzione, ha commentato la genesi del filmato sottolineando come l'intento sia stato quello di tradurre in immagini “il grande valore sociale del concetto di ‘spesa sospesa’, un gesto solidale semplice ma potente, che offre quotidianamente supporto a famiglie in situazione di fragilità economica o sociale”. Lo spot punta a mostrare un “meccanismo di solidarietà circolare che tiene insieme cura delle persone e dell’ambiente”.