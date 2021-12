Pulsee taglia del 40% il prezzo della componente energia. Al via la campagna

Il brand digitale per le utenze domestiche di Axpo Italia è on air in tv, sul digital e in Ooh

Ancora rischio rincari all’orizzonte per le bollette di luce e gas: è quanto ha preannunciato Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. Le previsioni per il primo trimestre 2022 parlano di un possibile incremento del 40% per la bolletta del gas e di un rincaro di quella della luce compreso tra il 17 e il 25 per cento.

In vista del Natale e per far fronte al caro-bollette, Pulsee, brand digitale e green di luce e gas di Axpo Italia, lancia la sua proposta: prezzi bloccati per 2 anni, 40% di sconto sulla componente materia prima (luce e gas) e, per prendersi cura dell’ambiente, a questi elementi aggiunge l’energia sostenibile, gratuitamente, in tutte le sue proposte. Il servizio My Green Energy - Adotta un impianto è dunque sempre incluso, permettendo ai consumatori di utilizzare in casa energia elettrica proveniente da fonti al 100% rinnovabili, si legge nella nota stampa.

La nuova proposta di Pulsee per i consumatori Italiani sarà oggetto di una campagna TV on air fino a gennaio su Sky, Sky On Demand e su tutti i canali del Gruppo Mediaset. La comunicazione sarà inoltre rilanciata tramite una video strategy su Youtube e Discovery con l’obiettivo di amplificare lo spot tv anche su posizionamenti digitali e raggiungere l’utente sui diversi touch point. A corredo, una serie di attivazioni sui social media, una campagna a performance con obiettivo convertion e drive to site, un piano native display tramite Outbrain e una presenza su testate femminili.

Pulsee sarà inoltre presente sia in città, a Milano, con un leadwall in piazza XXV Aprile, che sui campi delle partite di Serie A di Lazio, Sampdoria, Cagliari, Udinese, Empoli, Salernitana, Genoa e Venezia con led bordocampo e tappetino.