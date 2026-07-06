Pubblicità: Fiordifrutta di Rigoni di Asiago on air con “La più grande invenzione dai tempi della frutta”. Firma Al.ta

La nuova piattaforma di comunicazione celebra i 30 anni del brand e accompagna il lancio dei nuovi pack. Campagna integrata su TV, OOH e digital, con planning di Al.ta per l’out of home e Adtelier Group per la TV

Rigoni di Asiago porta on air “Fiordifrutta. La più grande invenzione dai tempi della frutta”, la nuova campagna integrata dedicata al brand Fiordifrutta, ideata e sviluppata da Al.ta, agenzia scelta nei mesi scorsi come nuovo partner strategico e creativo per la comunicazione del brand.

La campagna, attiva dal 24 agosto al 12 settembre, si sviluppa su TV, out of home e digital e porta su questi mezzi la piattaforma di comunicazione presentata a luglio in occasione dei 30 anni di Fiordifrutta, con l'obiettivo di accompagnare anche il lancio dei nuovi pack e rafforzare il posizionamento del brand.

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Alla base del progetto c'è l'idea di avvicinare Fiordifrutta al suo riferimento più naturale, la frutta, fino a identificarla come il suo vero termine di confronto. Un concetto sintetizzato nel messaggio “Fiordifrutta. La più grande invenzione dai tempi della frutta”.

Dall'attivazione nei fruttivendoli alla campagna integrata

Come già raccontato da Engage, il progetto aveva preso il via a luglio, dopo la scelta di Al.ta per assegnazione diretta come partner strategico e creativo di Fiordifrutta, con una fase teaser che aveva portato il prodotto fuori dal tradizionale scaffale delle confetture.

L'attivazione aveva coinvolto alcuni fruttivendoli di Milano, a partire dal Verzeratt, e punti vendita della GDO, con i vasetti di Fiordifrutta collocati direttamente tra le cassette dei rispettivi frutti. Il reparto ortofrutta era diventato così il primo media della nuova piattaforma, con un progetto accompagnato anche da sampling, attività esperienziali, creator activation e amplificazione social.

Il nuovo flight amplia ora il progetto attraverso uno spot TV, una campagna out of home multisoggetto e una campagna digital.

Nel film Fiordifrutta viene raccontata come un'invenzione capace di racchiudere la bontà della frutta in un vasetto. Il racconto parte dal mondo naturale e dai valori di Rigoni di Asiago per arrivare nelle case e nei momenti di consumo quotidiano del prodotto.

Lo spot è stato prodotto da Undervilla Productions, con la regia di Davide Polato.

La campagna OOH traduce invece il concept attraverso un confronto diretto tra le diverse referenze e i frutti da cui prendono origine. I soggetti mostrano i vasetti immersi rispettivamente in mirtilli selvatici, lamponi, frutti di bosco, fragole e fragoline, arance amare e albicocche, accompagnati da copy costruiti sullo stesso meccanismo: “Cosa c’è di più buono di Fiordifrutta Mirtilli selvatici? I mirtilli selvatici”, declinato poi sulle altre varianti.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla strategia ci siamo resi conto che Fiordifrutta non doveva parlare come una confettura. Doveva comportarsi come la frutta”, commenta Simone Mascagni, Chief Creative Officer di Al.ta. “Per noi era importante costruire una piattaforma capace di essere semplice, pop e allo stesso tempo molto proprietaria. Dire che Fiordifrutta è la più grande invenzione dai tempi della frutta significa dare al brand una voce più coraggiosa, ma anche estremamente coerente con quello che è sempre stato”.

Sul fronte media, Al.ta ha curato anche la pianificazione degli spazi out of home, mentre Adtelier Group ha pianificato lo spot TV. La campagna è completata dalla presenza digital ed è on air fino al 12 settembre.