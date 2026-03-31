Pubblicità: Emma Villas on air con lo spot “Qualsiasi villa sogni”

La campagna, pianificata da GRP Consulting, è on air su Sky TG24 e Sky Sport 24 dal 12 al 26 aprile, con formati durante la Serie A (10 aprile–4 maggio) ed estensione su YouTube e social

Emma Villas, tour operator incoming italiano attivo negli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, torna in comunicazione con lo spot “Qualsiasi villa sogni”, una campagna che mette al centro il valore della vacanza in villa come esperienza privata, flessibile e personalizzabile.

Il film accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso alcune delle principali destinazioni italiane - dai laghi del Nord alle colline del Centro fino alle coste di Puglia e Sicilia - costruendo un racconto fatto di atmosfere e stili di soggiorno differenti. Al centro, la possibilità di vivere una vacanza su misura, in contesti esclusivi e immersivi.

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La campagna si inserisce in uno scenario internazionale segnato da incertezze e tensioni geopolitiche, che stanno orientando le scelte dei viaggiatori verso mete percepite come più sicure e facilmente gestibili. In questo contesto, cresce l’attenzione per il turismo domestico e per soluzioni di soggiorno che garantiscano maggiore controllo, privacy e flessibilità. Emma Villas punta così a consolidare il proprio posizionamento nel segmento delle ville e dimore di pregio, intercettando una domanda in evoluzione.

“Il tema non è più se si continuerà a viaggiare, ma secondo quali logiche si sceglierà di farlo”, commenta Giammarco Bisogno, fondatore e CEO della società.

La pianificazione media, curata da GRP Consulting, prevede una presenza televisiva sui canali Sky TG24 e Sky Sport 24 dal 12 al 26 aprile. Il piano include inoltre la presenza durante le partite di Serie A con il formato “superspot sostituzioni”, nei weekend tra il 10-13 aprile e il 2-4 maggio, oltre a ulteriori eventi calcistici - tra cui Lega Pro e campionati esteri - trasmessi su Sky.

A completare il planning, un’estensione digitale con contenuti sponsorizzati su YouTube e social media.