Pubblicità: Al via al nuovo spot dedicato alla Finocchiona IGP

Il Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP annuncia il lancio della nuova campagna televisiva nazionale, pianificata su LA7 dal 23 novembre al 6 dicembre. Per due settimane, lo spot dedicato alla celebre specialità toscana accompagnerà il pubblico dell’emittente nazionale, valorizzando le qualità uniche della Finocchiona IGP in un periodo strategico come quello che precede le festività natalizie.

Lo spot, della durata di 10 secondi, ideato per mettere in risalto le principali caratteristiche distintive della Finocchiona IGP sarà trasmesso per un totale di 60 passaggi. La campagna includerà anche la presenza all’interno dei Superspot delle trasmissioni serali e una rotazione durante gli approfondimenti informativi, momenti in cui LA7 registra una forte attenzione e fidelizzazione da parte del pubblico.

Questa nuova attività di comunicazione si inserisce nel percorso intrapreso dal Consorzio con il progetto Gusto, proseguendo l’impegno volto a far conoscere e riconoscere la qualità della Finocchiona IGP attraverso iniziative televisive ad ampia visibilità. La collocazione nel periodo prenatalizio conferma la volontà di valorizzare un prodotto che, per tradizione e versatilità, è particolarmente apprezzato sulle tavole delle feste.

Il Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP continua così a investire su una comunicazione capace di raccontare, in modo immediato ed efficace, la storia, il territorio e la qualità, rafforzando il legame tra prodotto e consumatore e contribuendo a consolidarne la riconoscibilità e il valore sul mercato nazionale.