L'agenzia, selezionata dopo una gara, ha realizzato come primo step della collaborazione la campagna social “No place like Home”

Nuncas, azienda italiana specializzata nella produzione e vendita di prodotti per la pulizia di tessuti, superfici e la cura della casa, ha scelto dopo una gara Different per la creatività digital.

Come raccontare il pulito candido e avvolgente che fa sentire le persone coccolate e al sicuro proprio come a casa? Questa la sfida alla base della nuova campagna social “No place like Home”. La qualità dei prodotti Nuncas e le loro caratteristiche peculiari sono al centro di un racconto digital multisensoriale grazie a contenuti visual, video e audio studiati per "coccolare" non solo il target adulto, alla continua ricerca dell’eccellenza, ma anche quello più giovane che ha bisogno di una guida che li accompagni nel mondo della pulizia.

Il media mix coinvolge i canali social dell’azienda, (Instagram, Facebook, LinkedIn), le newsletter, il blog e il magazine online, oltre ad un’attività di influencer marketing.

Carlotta Manzoni, Marketing Manager di Nuncas: “Siamo felici di iniziare questo percorso con Different, che ha subito colto lo spirito della nostra azienda e il messaggio che vogliamo veicolare. 'La casa è lo specchio dell’anima', dice sempre la nostra direttrice creativa Rosa Maria Cassata, e Nuncas ha come obiettivo quello di aiutare le persone a prendersene cura nel migliore dei modi, attraverso soluzioni eccellenti e fragranze indimenticabili”.

“Siamo orgogliosi della partnership con Nuncas, esempio di azienda famigliare longeva e solida, oggi punta di diamante del Made in Italy. La campagna 'No place like Home', attraverso strade sensoriali ed emozionali che ognuno di noi ritrova nella propria dimensione interiore, comunica l’impegno e la ricerca alla base di ogni prodotto Nuncas e l’importanza di prendersi cura e proteggere la propria casa, rifugio del corpo e dell’anima, luogo in cui si ritrova se stessi”, commenta Luca Cavalli General Manager Different.

“No place like Home”. I crediti

Sono diversi i professionisti che hanno lavorato alla nuova campagna digital di Nuncas. Ecco chi sono: