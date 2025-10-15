Molinari celebra gli 80 anni con una Limited Edition illustrata da Emiliano Ponzi

Molinari prosegue le celebrazioni per gli 80 anni del brand con il lancio di una nuova collezione Limited Edition illustrata da Emiliano Ponzi. Il progetto, presentato nel comunicato ufficiale dell’azienda, si inserisce nel percorso celebrativo iniziato in primavera con la campagna “Alla nostra”, che ha posto il tema del brindisi al centro della comunicazione.

La collezione comprende tre soggetti d’autore, ciascuno dedicato a un momento di convivialità: un aperitivo al tramonto, un party tra amici e un ritrovo domestico. Tre situazioni diverse unite dall’idea di socialità, valore che Molinari intende ribadire in occasione dell’anniversario.

A firmare le illustrazioni è Emiliano Ponzi, uno dei nomi italiani più riconosciuti a livello internazionale, già pubblicato da testate come The New York Times, The New Yorker e The Washington Post e presente anche in esposizioni al MoMA. Il suo tratto essenziale e l’uso di forme geometriche definiscono una narrazione visiva che interpreta il brindisi come gesto simbolico, sintesi dei valori del brand.

La Limited Edition è stata presentata in anteprima durante gli eventi collegati alla mostra “Fellini in scena!”, all’interno della Festa del Cinema di Roma, con cocktail Molinari serviti nei locali della Dolce Vita di via Veneto. La campagna digital e social curata da Starcom è partita con un teaser il 9 novembre e prosegue con il lancio ufficiale che rimanda alla landing page dedicata.

Le bottiglie saranno disponibili a breve nei principali punti vendita della grande distribuzione. Le celebrazioni culmineranno il 20 novembre con un evento a Milano, organizzato in collaborazione con Vogue e curato da Starcom.ù

Chi ha lavorato al progetto per Molinari

Ecco i professionisti che hanno lavorato alla messa a terra dell'iniziativa e della campagna per Molinari: