“BTP piace”: il nuovo spot BTP Valore è tutto da cantare

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha lanciato la campagna di comunicazione istituzionale “BTP Valore”. Uno spot teso ad informare i piccoli risparmiatori di una nuova emissione di BTP Valore, la famiglia di Titoli di Stato riservati esclusivamente ai risparmiatori individuali ed affini (retail).

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT IN ONDA DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2026

Nello spot, tre persone - una donna e due uomini - cantano e ballano in casa al ritmo di un motivo musicale orecchiabile, pensato per rendere il messaggio immediatamente riconoscibile e facile da ricordare. Il claim è “BTP piace”.

Il nuovo titolo avrà una durata di 6 anni, cedole periodiche crescenti, e un premio finale extra di fedeltà, riservato a chi avrà acquistato il titolo durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Il collocamento si terrà dal 2 al 6 marzo 2026 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Di seguito lo spot.