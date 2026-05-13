John Malkovich è il volto della nuova campagna promozionale della Croazia

L'Ente Nazionale Croato per il Turismo ha presentato il nuovo video promozionale dal titolo "Croatia, I hear it's beautiful", con protagonista il leggendario attore hollywoodiano John Malkovich. Il video è stato realizzato sotto la direzione creativa di Pete Radovich, produttore televisivo e sportivo pluripremiato con 45 Emmy Award in 18 diverse categorie.

John Malkovich, due volte candidato all'Oscar, vincitore di un Emmy e volto di film come "Le relazioni pericolose"," Nella linea di fuoco" e "Essere John Malkovich", è stato scelto non solo per il suo indiscusso prestigio internazionale, ma anche per il legame autentico che lo unisce alla Croazia: l'attore è di origini croate, ha visitato il Paese più volte nel corso degli anni sia privatamente che con produzioni teatrali e, all'inizio di maggio, ha ricevuto la cittadinanza croata. In occasione della premiere del video, gli è stato consegnato anche il passaporto croato.

Si tratta della quarta collaborazione tra Malkovich e Radovich, anch'egli di origini croate. I loro precedenti progetti comuni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nel settore televisivo e cinematografico, tra cui cinque Emmy, cinque Leoni D’oro a Cannes e otto Clio Awards.

Il video è stato presentato in anteprima mondiale all'evento "Croatia in the Game: Tourism. Sport. Culture. Flavors", organizzato dal Ministero del Turismo e dello Sport e dall'Ente Nazionale Croato per il Turismo, in collaborazione con la Federazione Calcistica Croata. L'evento si è tenuto in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026 presso l'hotel AKA di Alexandria in Virginia (USA), sede del campo base della Nazionale croata, alla presenza del ct Zlatko Dalić, dei giocatori della Nazionale e di numerosi ospiti istituzionali.