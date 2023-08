Il Palio di Asti torna on air con una campagna multicanale

Torna il Palio di Asti, previsto per domenica 3 settembre, una delle feste popolari più suggestive del territorio nazionale che da sempre unisce la città e alcuni comuni circostanti e raccoglie migliaia di turisti, appassionati e curiosi che arrivano ad Asti per vivere un weekend di storia e tradizione.

Per comunicare questo grande evento che apre il Settembre Astigiano, il Comune di Asti ha realizzato una campagna adv multicanale pianificata su tv, radio, web e sui principali quotidiani e settimanali nazionali. A completare la strategia, prevista anche una campagna su web e social.

Grandiauto, Novacoop, Centro Servizi Liuzzi e Perlino Vini: questi gli sponsor dell’iniziativa realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, della Banca di Asti e della Regione Piemonte e dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero.

Media partner dell’evento è Rai TGR con uno speciale sul Palio di Asti che, dalle 18.00 alle 19.00, sarà in diretta nazionale su Rai Tre a cura della redazione TGR di Torino. L’evento sarà disponibile in diretta anche sul sito della TGR, attraverso l’app RaiPlay e in streaming in tutto il mondo sul canale Rai Italia.

GRP Televisione, canale 15, seguirà l'intera giornata a partire dal corteo storico delle ore 14, con replica mercoledì 6 settembre dalle ore 19.30.