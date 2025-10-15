Fintech: Gruppo Fibonacci evolve nel brand Finomnia. Al via la campagna pubblicitaria

Il Gruppo Fibonacci, attivo nel settore del software finanziario e controllato dai fondi Apax, lancia un nuovo capitolo della propria storia, annunciando la nascita di Finomnia, nuova identità di brand che avrà l’obiettivo di consolidare il posizionamento competitivo della società.

Con la nascita di Finomnia, presentata oggi 13 gennaio in occasione di una conferenza stampa a Milano, tutte le realtà del gruppo (OCS, Finwave, Quid, altermAInd e Alvantia), che conta oltre 1.200 dipendenti, confluiscono sotto un unico nuovo brand, che incarna sia l’esperienza maturata nel mercato finance, sia la completezza dell’offerta.

Grazie a una molteplicità di piattaforme e soluzioni sicure, scalabili e innovative, oggi infatti Finomnia è in grado di supportare l’intero ciclo del credito, accompagnando ogni fase del percorso di trasformazione digitale di banche e istituti di credito con una proposta sviluppata per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, attraverso quattro aree di business principali: Consumer Finance (che include gestione prodotti, vendita e commissioning, attività post-vendita e adempimenti normativi), Corporate Solutions (tra cui Leasing e Factoring), Banking & RegTech e Retail e Corporate Lending (prestiti personali, mutui e finanziamenti alle imprese estesi anche alla finanza strutturata).

Leggi anche: ENGAGE PLAY, GLI APPROFONDIMENTI VIDEO DI ENGAGE

Per il futuro, l’obiettivo di Finomnia è quello di continuare a creare valore sostenibile, sfruttando le potenzialità di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale per distinguersi in un mercato sempre più competitivo. Inoltre, facendo leva su una visione unificata e su una capacità di esecuzione più ampia che rafforzeranno l’attrattività per nuovi talenti e partner strategici, creando nuove opportunità di innovazione, l’azienda punterà a un’espansione internazionale per linee organiche e inorganiche, con un focus primario sui mercati europei e sull’America Latina.

“Si tratta di un passo importante per il nostro Gruppo che, con le diverse acquisizioni supportate dai fondi Apax, ha vissuto un importante percorso di accelerazione verso la creazione di un vero e proprio polo europeo di spicco nel settore del software finanziario”, spiega Andrea Pettinelli, CEO di Finomnia. “Il nuovo brand rappresenta l’evoluzione di un percorso di crescita e integrazione costante, anche al di fuori dei confini nazionali, che oggi ci permette di proporci sul mercato come un’unica realtà solida, innovativa e riconoscibile”.

Ad accompagnare il nuovo brand un logo ad hoc e un payoff, “Moving Finance Forward”, che racconta la capacità di guardare avanti, orientandosi nella complessità tecnologica e normativa per intercettare il cambiamento e creare nuove opportunità che mettano al centro il percorso di innovazione dei clienti, portando slancio, intelligenza e semplificazione nel mondo finanziario.

“Il lancio della nuova identità di brand del Gruppo Fibonacci è un traguardo importante che, al contempo, segna un nuovo punto di partenza per una realtà che ha vissuto una trasformazione straordinaria”, dichiara Emanuela Pinna, Head of Marketing & Communication di Finomnia. “L’impegno dei team, interni ed esterni al Gruppo, che hanno collaborato al progetto esprime appieno un nuovo sistema valoriale basato su affidabilità, innovazione, sinergia e connessione. Con Finomnia abbiamo voluto creare molto più di un nuovo nome: abbiamo dato forma a una visione”.

Il progetto di ideazione e sviluppo del nuovo brand, portato a termine negli ultimi mesi del 2025, è stato gestito da altermAInd e dall’agenzia creativa Dilemma, coinvolgendo quindi risorse interne ed esterne al Gruppo.

Il lancio del nuovo marchio verrà supportato da una campagna di comunicazione integrata che si svilupperà attraverso un piano strutturato di media relation, attivazioni digital e social, e media buying. La campagna, ha fatto sapere l’azienda a Engage, prenderà il via questa settimana, coinvolgendo mezzi stampa e digital. La creatività porta la firma di Dilemma, mentre il media planning è stato gestito internamente da Finomnia.