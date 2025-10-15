Fashion: Seinse lancia la nuova pubblicitaria autunno inverno 2025-2026

E' partita la nuova campagna pubblicitaria del brand di moda Seinse con una serie di soggetti DOOH nelle principali città italiane, Milano, Venezia, Roma, Napoli e Catania, con oltre 500 Mq di affissioni digitali. Sviluppata con il supporto di MM Media srl, la comunicazione proseguirà fino al 2026 sui principali canali on e offline, inclusa la tv (Mediaset e Sky) e nei centri Mall nazionali.

Leggi anche: Pubblicità 2025, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza

Nel dettaglio, le maxi-affissioni saranno posizionate in punti nevralgici delle città: da Milano in Piazzale Cadorna e nel quadrilatero della moda il Largo Augusto, a Venezia su il maxi pannell da 200 Mq apposto nella Hybrid Tower di Mestre, mentre a Roma nei quartieri Trastevere, Testaccio (ex Mattatoio) e in via Aurelia, seguono Napoli in Via dei Tribunali (Spaccanapoli) oltre che con formati digitali più piccoli nella zona del Vomero, via Foria e in via Tasso per arrivare al maxi pannell 64 Mq in Corso Sicilia, Piazza della Repubblica a Catania. Si tratta di maxi impianti DOOH inseriti all’interno di progetti di rigenerazione urbana. Gli investimenti pubblicitari contribuiscono così a finanziare i costi di ristrutturazione e manutenzione di edifici storici, che spesso ospitano questi maxi schermi digitali. I formati DOOH sono stati scelti per la loro flessibilità, dinamicità e misurabilità, qualità che permettono di raggiungere un pubblico ampio e di adattare i messaggi in tempo reale.