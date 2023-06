Engage Spot Parade: scopri e vota le migliori pubblicità di giugno

Torna l’appuntamento con i sondaggi di Engage Spot Parade, la nostra rubrica dedicata alle migliori campagne pubblicitarie in onda sulla tv italiana (o anche online).

Oggi vi proponiamo una selezione di quelle che, almeno a nostro avviso, sono state le campagne pubblicitarie televisive più interessanti andate in onda durante il mese di giugno.

I risultati del sondaggio saranno svelati la prossima settimana in un video della serie Engage Spot Parade, simile a quelli che abbiamo realizzato in occasione degli spot di Sanremo (dove Lavazza e VLMY&R si sono piazzati al primo posto) e delle migliori campagne del mese di aprile (con la vittoria di Ringo e Next14) e maggio (dove ha prevalso la campagna di Eden Viaggi con Triplesense Reply).

Biorepack “I buttadentro” (agenzia: Connexia)

Biorepack, il primo sistema consortile europeo di responsabilità estesa del produttore dedicato agli imballaggi in bioplastica compostabile, torna in comunicazione con la nuova campagna integrata per TV, radio, stampa, social e digital "I buttadentro". A firmare il progetto è il team creativo di Connexia, il brand di marketing e comunicazione di Retex che ha curato strategia, creatività e pianificazione media della campagna.

L’idea creativa de "I buttadentro" nasce proprio per celebrare l’importanza di fare una raccolta dell’umido più pura possibile.

Fratelli Branca Distillerie “Brivido di Piacere” (agenzia: Auge)

Fratelli Branca Distillerie ha scelto, dopo una gara, Auge per il nuovo corso di comunicazione di Brancamenta. Dall’11 giugno l’amaro torna in tv e online con l’iconico “brivido di piacere”, che da sempre lo caratterizza.

Il racconto parte da alcune immagini-icona del brand intorno alle quali si sviluppa uno storytelling incentrato sul gusto e sulle avvolgenti sensazioni che il prodotto regala. Un viaggio immersivo e sensoriale che rimanda alla freschezza tipica del gusto pieno di menta piperita del Piemonte che connota l’amaro, ideale per la stagione estiva, spiega la nota stampa.

Il claim al centro della campagna invita e attira il consumatore a provare le sensazioni che solo Brancamenta sa dare. Una domanda - "senti il brivido?" - che accompagnerà le diverse attività del re del bere ghiacciato per tutta l'estate.

Pepsi con GCDS "Il Momento Zero"

In occasione del lancio di Pepsi Zero in Italia, il marchio di moda Gcds e Pepsi hanno stretto una collaborazione per la realizzazione di due limited edition. Il progetto vede anche l'on air di una nuova campagna pubblicitaria con uno spot che ha per protagonista Sfera Ebbasta insieme a Veneda Carter e Dita Von Teese.

Nello spot di campagna, realizzato a Los Angeles con i Morelli Brothers, vediamo protagonisti in un diner l’artista italiano Sfera Ebbasta che, prima di diventare una icona della musica italiana nel mondo, ascolta beat e inizia a scrivere i testi delle sue canzoni, al fianco la top model Veneda Carter che sfogliando un giornale sogna di diventare modella di successo, e infine Giuliano Calza che, tra un ordine e l’altro nel suo ruolo di cameriere del diner, disegna le sue oggi iconiche morso shoes, sognando di diventare un Direttore Creativo affermato. Tutto cambia quando aprendo la lattina GcdsxPepsi scatta il "Momento Zero" per ognuno dei personaggi, che a quel punto, vedono i propri sogni realizzarsi.

Polase “OdiAmo L’estate” (agenzia VMLY&R)

Nuova agenzia creativa e nuovo format di comunicazione per Polase, il brand di Haleon Italy. Il gruppo ha scelto dopo una gara VMLY&R Italy per la creatività. I soggetti tv e il videoclip - prodotti da Movie Magic International - raccontano la storia di Andrea che sul suo divano soffre la spossatezza dovuta al caldo cittadino e quella di Barbara che, a bordo piscina, è insofferente oltre che al forte caldo anche all’iperattività della nonna. E Polase con la sua ricarica di Sali minerali li aiuterà a riscoprire il gusto dell’estate. Il tutto si svolge sulle note di “OdiAmo l’estate”, la canzone realizzata dall’agenzia creativa in collaborazione con Magma Music Agency.

Barilla “La famigli Limonetti” (agenzia: Publicis Italy / LePub)

Barilla segna il suo ritorno in tv con il lancio di una nuova referenza, il Pesto Basilico e Limone, che si aggiunge alla già ricca ed eterogenea gamma dei pesti del brand. A sostegno del prodotto, Publicis Italy / LePub ha firmato uno spot che racconta un viaggio tra i sapori dell’estate italiana.

Lo spirito creativo del prodotto viene raccontato nel nuovo spot dai suoi protagonisti: i componenti della simpatica ed eccentrica famiglia Limonetti che amano rivisitare i grandi classici dell’estate italiana, aggiungendovi un tocco di originalità e freschezza.

Diretto dal premio Oscar Joachim Back, di cui si nota subito lo spiccato senso dell’umorismo e la raffinata capacità cinematografica, lo spot, accompagnato dalle note della canzone “Che coss'é l’amor” di Vinicio Capossela, è in onda sulle principali emittenti TV italiane a partire dal 4 giugno.

