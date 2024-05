Haier va in tv con il nuovo spot “Gestures” con la firma di Alkemy e il planning di Local Planet

Il film, adattato per l’Italia da Dilemma, è on air su Sky, Rai e reti Discovery ed è parte di una campagna multicanale più ampia. Al centro i valori del brand e le partnership di eccellenza con il mondo del tennis

Come annunciato in occasione della partecipazione del gruppo Haier Europe alla Milano Design Week (leggi qui), il brand Haier torna in tv con un nuovo spot che cattura l'essenza del brand e la sua missione di soddisfare i bisogni dei consumatori attraverso tecnologie avanzate e soluzioni connesse.

Il film dal titolo “Gestures” sarà trasmesso in prime time su reti Sky, Rai e sul network Discovery, oltre che sulla piattaforma Amazon Prime Video, garantendo una visibilità estesa con un impatto stimato di 20 milioni di contatti.

L'obiettivo di Haier è quello di offrire un'esperienza personalizzata e personalizzabile nei minimi dettagli, raggiungibile grazie alle innovative soluzioni connesse e alle potenzialità dell'app hOn, la piattaforma digitale che consente di gestire i prodotti e gli ecosistemi connessi del Gruppo.

Il nuovo spot, disponibile nei formati da 15'' e 30'', pone l'accento sul potere di un semplice gesto nel connetterci con gli altri. Il film si conclude con l'annuncio del ruolo di Haier come Gold Partner dell'ATP Tour e Official Partner del Roland Garros di Parigi, sottolineando il forte legame del brand con il mondo del tennis, e con il payoff del brand “Connect to Extraordinary”.

Nel film, ideato da Alkemy - agenzia internazionale partenr di Haier Europe - e adattato per l’Italia dall’agenzia Dilemma, si susseguono scene quotidiane in cui le soluzioni connesse di Haier permettono agli utenti di compiere gesti semplici ma profondamente significativi. Che si tratti di gestire la propria quotidianità in maniera davvero efficiente, lasciando più tempo per seguire le proprie passioni, o di personalizzare l’utilizzo degli elettrodomestici secondo i singoli desideri, Haier offre non solo risultati eccellenti, ma una connessione autentica, rendendo ogni interazione con i prodotti un’esperienza su misura.

“Il nuovo spot “Gestures” trasmette la filosofia di Haier: zero distance to consumer. Nelle scene è possibile vedere come l’Intelligenza Artificiale degli elettrodomestici Haier aiuti a coltivare in modo naturale e semplice le connessioni umane” spiega Atena Manca, Marketing Director Italy Haier Europe. “La campagna si completerà nei prossimi mesi con attività ed eventi che ci aiuteranno a raccontare la rinnovata storia di marca: innovazione e tecnologia sono il mezzo attraverso cui Haier migliora la quotidianità dei suoi clienti garantendo prodotti connessi, dal design d’eccellenza, per un’esperienza personalizzata”.

In onda dall’8 al 19 maggio, con planning media a cura di Local Planet, lo spot è visibile su Sky durante tutti i break delle partite live degli Internazionali BNL d’Italia - ATP Tour, così come sulle reti Rai, dove coprirà gli eventi più importanti e coinvolgenti del palinsesto come il match Bayer Leverkusen - Roma di Europa League e la finale dell’Eurovision Song Contest. Inoltre, il 12 maggio sulla rete Discovery, durante i break dell’ultima puntata del programma “Che Tempo Che Fa”.

L’investimento televisivo si inserisce in una campagna multicanale più ampia composta da un video manifesto, da quattro video verticali di prodotto e altrettanti key-visual statici pianificati su diversi touchpoint tra tv, digital, social media, OOH e DOOH in diversi paesi europei, tra cui Italia, UK, Francia e Spagna.

Chi ha lavorato al nuovo spot "Gestures" di Haier: i credits

Agenzia Creativa: Alkemy

Managing Director: Federica Busino

Client Director Consumer Goods: Federico Da Re

Executive Creative Directors: Jan Mattassi, Marco Tironi

Creative Directors: Azzurra Mariotti, Giuseppe Calì

Creative Team: Iva Kisyova, Riccardo Froscianti

Client Service Director: Edvige Crescibene

Account Supervisor: Giulia Visconti

Strategy Director: Fabio Rodighiero

Head of Strategy: Enrico Pellucco

Strategist: Andrea Tamanza

Speakeraggio spot Italia: Dilemma

Centro Media Italia: Local Planet

Team Haier Europe Italia: