Emma Villas in tv e online con uno spot che mette al centro i proprietari

Torna in tv, con un nuovo spot, Emma Villas, società attiva nel vacation rental. Realizzato nella splendida cornice di Villa Canto alla Moraia, raffinato casale nel cuore delle Toscana, lo spot mette al centro i proprietari delle tenute di pregio che scelgono Emma Villas come partner privilegiato.

La campagna pubblicitaria di Emma Villas si pone l’obiettivo di supportare la capillare azione acquisitiva svolta dall’azienda che si concentra su proprietà che garantiscono ai clienti la vicinanza e la facilità nel raggiungere luoghi d’arte, ma al contempo un’immersione nella natura.

Lo spot, realizzato in formato da 20”, sarà in onda dal prossimo 8 maggio e rimarrà on air fino al 22 maggio. Direzione creativa, copy e montaggio dello spot sono stati realizzati dal team di comunicazione di Emma Villas e Gap Company, mentre la pianificazione è stata assegnata a Grp Pubblicità.

L’attore protagonista dello spot è Gianluca Musiu, che ha già collaborato in passato ad un altro spot di Emma Villas, quello realizzato a supporto del Road-show annuale “Your Property First” 2021/2022, che l’azienda ha dedicato ai proprietari delle 500 strutture gestite in esclusiva.

Lo spot Emma Villas sarà visibile su alcune selezionate testate web e su Sky, in particolare sui canali Sky Tg24 e Sky Sport 24. Di seguito lo spot.