Dilemma firma la campagna di lancio del nuovo settimanale economico Moneta

È stata affidata tramite assegnazione diretta a Dilemma la campagna di lancio di Moneta, il nuovo settimanale economico diretto da Osvaldo De Paolini. La testata si presenta con l’obiettivo di raccontare l’economia in modo semplice ma non semplicistico, cercando di avvicinare un pubblico ampio a temi complessi.

La campagna creativa si sviluppa a partire da oggetti della quotidianità – un bicchiere di latte, una penna a sfera, un caricatore – utilizzati per rappresentare come dietro elementi comuni si celino dinamiche economiche che intrecciano filiere produttive, mercati internazionali, logistica e rapporti di lavoro. L’intento è mostrare che l’economia riguarda tutti, ogni giorno, e non è una materia distante.

«La sfida era comunicare l’anima di Moneta: un giornale che usa un linguaggio diretto per raccontare temi complessi senza mai perdere profondità», ha spiegato Alberto Pascazio, Creative Director di Dilemma. «Abbiamo scelto oggetti quotidiani perché sono simboli immediati della connessione fra economia e vita reale».

Anche il direttore De Paolini ha sottolineato il valore del confronto con l’agenzia: «Ho trovato stimolante lavorare con i creativi di Dilemma, capaci di cogliere i messaggi essenziali e di restituirli con rapidità. Credo che il loro contributo possa favorire l’affermazione di Moneta sul mercato editoriale».

La campagna sarà diffusa inizialmente sui giornali e i canali digitali del gruppo – Il Giornale, Libero e Il Tempo – con un linguaggio visivo sobrio, in linea con l’approccio editoriale della testata.

Peter Michael Grosser, Presidente di Dilemma, ha definito Moneta «un progetto editoriale unico nel suo genere», aggiungendo che potrà attirare l’interesse di un pubblico ampio.