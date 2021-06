Decathlon sceglie ancora Meloria, a seguito di una gara, per la nuova campagna pubblicitaria “Estate ad ogni costa”, girata a Sestri Levante, un piccolo manifesto dedicato alla rinascita e alla determinazione di puntare al futuro.

Non è la prima volta che l'azienda si affida all'agenzia genovese: si tratta della prosecuzione di un percorso di collaborazione continuativo durato dal 2015 al 2017 oltre ad alcuni incarichi a progetto, che ha portato tra le altre attività alla produzione nel 2017 della campagna multicanale “Lo sport arriva a tutti, in tutti i modi possibili”.

La campagna è composta da uno spot tv on air dal 2 al 12 giugno nel formato 15’’ e 30’’ sulle principali emittenti televisive nazionali e da creatività veicolate su poster, radio, social.

Lo spot “Estate ad ogni costa”

La creatività guarda all’estate con positività e si rivolge alle persone più che al prodotto. Situazioni, attività ed esperienze diverse, legate da un unico obiettivo: la riconnessione con sé stessi ritrovando in modo completamente soggettivo i propri spazi. Decathlon sostiene da sempre questa missione, interpretando le sfumature dell’essere umano che, ora più che mai, trovano completamento a loro modo: una varietà di discipline dedicate a una varietà di personalità impegnate nel ritrovare il proprio baricentro.

La campagna è stata girata in Liguria, a Sestri Levante, nella suggestiva location della Baia del Silenzio: un legame con il territorio che l’agenzia, di origini genovesi, ha scelto di mantenere. Non solo un messaggio di ripartenza ma un tributo a un’eccellenza italiana, a un tratto di costa considerata tra le più suggestive a livello nazionale che mai come in questo momento è indispensabile valorizzare, spiega la nota stampa.

I commenti di Alessandro Modestino e Giacomo Pozzetto

“Si tratta di una campagna integrata particolarmente attuale in questa fase storica, che ha l’obiettivo di dare voce a un sentimento che ancora adesso ci lega: un desiderio di andare avanti e di ricollocarci liberamente nello spazio che ci è stato per molto tempo sottratto.” - ha dichiarato Alessandro Modestino, Ceo & Founder Meloria. - “La collaborazione con Decathlon si è confermata ancora una volta vincente: una solida squadra in grado di portare avanti un processo di trasformazione continua riposizionandosi in un contesto di una ritrovata socialità”.

“Non è scontato lavorare in sintonia con tutti i tasselli che compongono l’universo di una produzione, ma questa volta, è successo. L’atmosfera di positività e complicità che si respira anche solo dal backstage, è stata realmente percepita durante le riprese” - ha dichiarato Giacomo Pozzetto, Ceo & Founder Alto Verbano. “Il team Decathlon, in particolare, si è rivelato molto collaborativo e attento nel creare un ambiente piacevole e rilassato confermando come i valori comunicati dalla loro realtà siano condivisi da tutte le persone che ne prendono parte.”

Credits

Agenzia: Meloria

Cliente: Decathlon Italia

Executive Creative Director: Andrea Rosagni

Deputy Creative Director: Paolo Austero

Art director: Tatiana Foroni

Copywriter: Alessandra Bonomo

Account: Caterina Boglione

Produzione: Alto Verbano

Executive Producer: Giacomo Pozzetto

Direttore di Produzione: Sara Rapelli

Producer: Silvia Notarangelo

Regia: Antonio Morra

Musica