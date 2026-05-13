Chinò Sanpellegrino lancia due campagne su YouTube, Meta e TikTok firmate Ogilvy Italia

Chinò Sanpellegrino ha avviato dal 15 giugno due distinte campagne di comunicazione su YouTube, Meta e TikTok, entrambe sviluppate da Ogilvy Italia sotto la direzione creativa di Andrea Pioppi e Sara Repossini, con la supervisione di Giuseppe Mastromatteo, Presidente e Chief Creative Officer dell'agenzia.

La prima campagna, "Naturalmente Fuori dal Coro", è dedicata all'intera gamma, Chinò Classico, Zero ed Extra, e si apre con una domanda: "Sai perché ogni Chinò è naturalmente fuori dal coro?". Il film accompagna lo spettatore attraverso le diverse referenze: Classico per l'autenticità e il legame con i chinotti di Sicilia, Zero per il gusto pieno senza zuccheri aggiunti, Extra per le note di lime e zenzero. Elemento visivo centrale è una rivisitazione contemporanea della testa di moro siciliana, simbolo delle radici del brand. La produzione è stata realizzata con il supporto di The Producer International in qualità di Production Consultant.

La seconda campagna è incentrata su Chinò Extra ispirazione Mercurio, limited edition che prosegue il percorso avviato lo scorso anno con l'ispirazione da Giove. La creatività, firmata dal regista Marco Santi e prodotta da The Family con Lorenzo Ulivieri come Executive Producer, riprende alcuni asset della piattaforma 2025 e trasforma l'esperienza di consumo in un viaggio immaginario ispirato al pianeta più vicino al sole, dinamico, con contrasti che nel prodotto si traducono nelle note di lime e zenzero abbinate ai chinotti di Sicilia.

Le attività di PR di entrambe le campagne sono curate da Edelman Italia.