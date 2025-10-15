Camoscio d’Oro torna in TV con un nuovo spot firmato da Paolo Genovese

Camoscio d’Oro è tornato in comunicazione con un nuovo spot televisivo intitolato “Quando Camosci… il resto può aspettare”, in onda dal 28 dicembre al 17 gennaio. La campagna prevede una pianificazione nazionale sulle principali reti TV di Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery, oltre alle principali piattaforme di smart TV, come riportato nel comunicato stampa del brand.

Il filmato, della durata di 20 secondi, è diretto da Paolo Genovese e prodotto da Winter, con creatività firmata Saatchi & Saatchi. Al centro dello spot ci sono le Fette Morbidissime, prodotto che Camoscio d’Oro posiziona come elemento chiave della propria offerta e protagonista dell’attuale campagna.

Secondo quanto dichiarato da Francesco Bombardieri, Direttore Marketing di Camoscio d’Oro, "Camoscio d'Oro è un lovebrand per gli italiani: è una delle marche di formaggio più conosciute (notorietà del 92%) ed amate, per le sue dimensioni di qualità e piacere, le più importanti nella decisione d’acquisto dei consumatori". Bombardieri sottolinea inoltre come, negli ultimi anni, il marchio abbia costruito "una gamma di prodotti unici e ad alto valore aggiunto, capaci di conquistare anche le nuove generazioni".

Il nuovo spot si inserisce nel solco della saga creativa legata al concetto di “Camosciare”, già utilizzato nelle precedenti campagne del brand. Il film racconta una scena di vita quotidiana: una mamma e una figlia impegnate in uno spuntino in famiglia, interrotto da un evento improvviso che però non altera il momento di piacere legato al consumo del prodotto. Il racconto mantiene un tono leggero e ironico, concentrandosi sul valore del gesto quotidiano e sull’esperienza di consumo.

Dal lato produttivo, Federico Malaspina di Winter ha commentato: "Lavorare con Paolo su un progetto così importante è stato per Winter motivo di orgoglio e prestigio. La leggerezza e la semplicità, che si percepiscono nel risultato finale, ci hanno guidato in ogni fase della produzione, rendendo tutto il percorso fluido e soprattutto… divertente".

Chi ha lavorato alla campagna per Camoscio d’Oro

Ecco i professionisti coinvolti nella lavorazione dello spot:

Creative Agency: Saatchi & Saatchi

CEO: Camilla Pollice

Executive Creative Director: Manuel Musilli

Creative Supervisor Copy: Marta Curcio

Senior Art Director: Andrea Magno

Team Account: Mara Jurinic, Fabiana Marinoni

Head of Production: Lavinia Confortini

CDP: Winter

Executive Producer: Francesco Malaspina

Producer: Federico Malaspina

Regia: Paolo Genovese

DOP: Marcello Merletto

Camoscio d’Oro