Brio Rossa conquista lo spazio: al via la campagna “C’è acqua su Marte” firmata da Changee

Un’operazione integrata per il brand di Cogedi: l'obiettivo è rafforzarne il posizionamento tra i giovani consumatori

Una fonte d’acqua frizzante su Marte: è questa l’idea, provocatoria e ben costruita, che dà il via alla nuova campagna di comunicazione integrata “C’è acqua su Marte” per Brio Rossa, firmata dall’agenzia Changee per Co.Ge.Di. International.

Con un’impostazione narrativa che ha messo al centro una fake news pseudo-scientifica, la campagna si è articolata in due fasi. La prima ha fatto leva sull’inaspettato: la notizia del presunto ritrovamento, da parte del North American Space Observatory, di una sorgente d’acqua ad alta effervescenza sotto la superficie del Pianeta Rosso. Una trovata strategica per accendere l’attenzione e stimolare il passaparola online, supportata da un impianto testuale verosimile e dettagli scientifici credibili.

Leggi anche: PUBBLICITÀ, TUTTI I NUOVI SPOT

Il contenuto ha ottenuto un’immediata amplificazione organica grazie al coinvolgimento di creator, influencer e media partner. Tra questi, Alessandro Cattelan ha commentato la notizia nel suo podcast “Supernova”, mentre Rudy Zerbi e Laura Antonini l’hanno discussa su Radio Deejay. Il risultato è stato una copertura virale da oltre 1 milione di visualizzazioni organiche e migliaia di interazioni sui social.

La seconda fase ha svelato il concept creativo: il ritrovamento su Marte era in realtà un teaser ideato per introdurre la nuova campagna pubblicitaria “Missione du Marte”, centrata sull’idea di “Potenza del Gusto” e sull’unicità della frizzantezza di Brio Rossa.

Il cuore della campagna è lo spot con protagonista Martina, una giovane astronauta in missione, lanciato simultaneamente su YouTube, social media e principali portali editoriali. A partire dal 16 giugno, e fino alla fine di luglio, il piano media prevede oltre 100 milioni di impression nelle regioni chiave per il brand: Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria. Target principale: il pubblico under 40, sempre più attratto da comunicazioni disruptive e prodotti capaci di distinguersi.

La campagna è stata pianificata sempre da Changee su piattaforme digital e social dal 16 giugno al 31 luglio.

«Con questa campagna volevamo portare Brio Rossa fuori dai confini del già visto e raccontare la nostra acqua frizzante in modo originale e memorabile. Ringraziamo Changee per averci accompagnato in questo viaggio», spiega Francesca Bigioni, Responsabile Digital Marketing di Co.Ge.Di. International.

E' la prima volta che Changee firma un progetto di comunicazione per Brio Rossa: l'agenzia rafforza così la sua relazione con Co.Ge.Di. International, gruppo per il quale si è già occupato di Rochetta.