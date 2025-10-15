BBBell, al via la nuova edizione della campagna dedicata al mondo business

Nelle creatività a cura di Barabino & Partners sei nuovi imprenditori raccontano l’eccellenza dell'operatore TLC su stampa, digital e social

L'operatore TLC BBBell torna con una nuova campagna pubblicitaria dedicata ai servizi per le imprese. Protagonisti di questa edizione sono sei imprenditori di Piemonte e Liguria, simboli dell’eccellenza e dell’innovazione del territorio.

La campagna, firmata e pianificata da Barabino & Partners, sarà on-air per oltre tre mesi attraverso una pianificazione integrata su stampa nazionale e locale, media online, testate di settore e sportive, oltre ai canali social (Facebook, Instagram e LinkedIn) e Spotify. L’obiettivo è raggiungere un pubblico ampio e diversificato – dalle aziende già clienti ai potenziali nuovi interlocutori – valorizzando il radicamento di BBBell sul territorio e la sua capacità di accompagnare la trasformazione digitale delle imprese.

L’iniziativa conferma il percorso evolutivo di BBBell, sempre più orientata a proporsi come partner tecnologico completo, capace di offrire non solo connettività ultra-larga – wireless e fibra – ma anche soluzioni digitali integrate: centralino virtuale, servizi Cloud, sicurezza informatica, telefonia mobile, allarmistica e Disaster Recovery.

I protagonisti della campagna 2025 sono: Paolo Boeri, titolare di Olio Roi, storico oleificio di Badalucco, borgo della Valle Argentina nell’entroterra di Sanremo, attivo da oltre un secolo; Roberto Marra e Daniele Vailati, titolari di Ondaland, il più grande acquapark d’Italia, in provincia di Novara; Silvano Sartore, responsabile ICT di Finder, azienda italiana specializzata nella produzione di componenti elettronici ed elettromeccanici con headquarter ad Almese (TO); Alberto Marchetti, maestro gelatiere torinese e fondatore delle gelaterie Marchetti; Rossano Savoia, amministratore delegato delle Cantine Coppo, storica azienda vinicola del Monferrato, patrimonio UNESCO dal 2014; Davide Varvello, titolare di Aceto Varvello, acetificio torinese con una tradizione ultracentenaria.

Attraverso i racconti e le immagini dei testimonial, BBBell riafferma uno dei suoi valori fondanti: la vicinanza al territorio e alle persone, grazie al suo modello di consulenza su misura. Grazie alla propria tecnologia basata su onde radio, alternativa al tradizionale cavo in rame, BBBell vuole contribuire alla riduzione del digital divide, portando connettività stabile e performante anche dove la rete è ancora debole o assente. Con questa nuova edizione della campagna, BBBell rinnova il proprio impegno a favore della digitalizzazione e della competitività delle imprese locali.