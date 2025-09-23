Artigiano in Fiera lancia la nuova campagna “Artigiano in fiore” firmata da Tommaso Grimani e IED

Artigiano in Fiera ha presentato la nuova campagna pubblicitaria dal titolo “Artigiano in fiore”, realizzata in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design (IED) e firmata dal giovane illustratore Tommaso Grimani, classe 2002, originario di Lovere (Bergamo). La collaborazione tra Artigiano in Fiera e IED, prosegue dunque per il quinto anno consecutivo.

La creatività accompagna la 30ª edizione della fiera internazionale dedicata all’artigianato, in programma dal 6 al 14 dicembre 2025 a Fieramilano Rho, e si sviluppa attorno a un concept che unisce la tradizione del saper fare con la creatività delle nuove generazioni.

Su uno sfondo rosso intenso, l’illustrazione raffigura una pianta composta da oggetti d’artigianato, innaffiata da un giovane artigiano affiancato da una figura più esperta: un’immagine simbolica che rappresenta il passaggio di conoscenze tra generazioni e la fioritura delle competenze. La lampada che illumina la scena simboleggia l’idea che prende forma attraverso la manualità e la passione.

La campagna, già online sui canali digital e social della manifestazione, prevede una pianificazione curata da Next Different che coinvolge stampa quotidiana e periodica, radio, TV, affissioni OOH e DOOH, con una forte attenzione al territorio lombardo e alle aree strategiche di Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

“Artigiano in Fiera continua a investire nel futuro, dedicando attenzione alle nuove generazioni” ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa, “L’illustrazione scelta riflette il valore di un’economia che mette al centro la persona, la sostenibilità e la qualità del lavoro artigiano”.