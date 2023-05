Alperia lancia la sua nuova campagna istituzionale con WR&G

La multi utility Alperia è on air con una nuova campagna firmata e pianificata da White, Red & Green​.

All’agenzia guidata da Christoph Reden è stato affidato il compito di accompagnare l'azienda nella definizione di una strategia integrata di comunicazione volta a consolidare il suo posizionamento come brand leader che guida la transizione energetica.

La campagna di lancio si concentra sulla Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, utilizzando televisione, stampa, OOH e radio. Il concept creativo della campagna mira a dare ad Alperia un posizionamento esclusivo e differenziante rispetto alla concorrenza, basato sul tema della sostenibilità.

On air da lunedì 15 maggio, lo spot istituzionale si inserisce all’interno di una campagna di comunicazione declinata su più touchpoint, con l’obiettivo di rafforzare il brand e posizionarsi come player di riferimento per lo sviluppo sostenibile.

Lo spot intitolato "Cambiamento" presenta un futuro prossimo in cui il cambiamento di mentalità e comportamenti riguardo all'energia è già avvenuto.

Alperia si pone come motore storico di questa trasformazione e promuove il suo sviluppo, invitando tutti a continuare insieme il percorso verso la transizione energetica.

Tutte le immagini utilizzate nella campagna sono ambientate in Alto Adige. La creatività è a cura di Michele Moscon, direttore creativo di WR&G, e Piera d'Adamo,

senior copy. La regia è di Alessandro Cattaneo, la produzione è stata affidata ad Haibun.

Stefan Stabler, Direttore Brand & Communication di Alperia, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lanciare il nostro marchio fuori dal territorio storico, rivolgendoci

a un pubblico che apprezza i valori che la nostra azienda porta avanti da tempo. Siamo convinti che la nostra offerta e i nostri servizi possano dare un contributo concreto alla transizione energetica di cui abbiamo bisogno. Oltre alla campagna di branding, stiamo lanciando contemporaneamente una campagna di prodotto con un'offerta innovativa che premia i clienti che risparmiano energia, dimostrando il nostro approccio differenziante e innovativo".

Christoph Reden, presidente di WR&G, dichiara: "Siamo orgogliosi di poter lavorare per Alperia, una realtà veramente innovativa con un approccio molto professionale anche sul fronte della comunicazione. Insieme con l'azienda abbiamo individuato una strategia di comunicazione che permetterà al brand Alperia di trovare uno spazio importante nel mercato dell'energia. Questo mercato è un mercato molto affollato e difficile soprattutto nel momento attuale e il progetto Alperia si pone come obiettivo di creare un brand forte e distintivo. Alperia punta a essere il brand di riferimento per un target evoluto, ed attento a nuovi valori, soprattutto il valore della sostenibilità".

"Cambiamento", la nuova campagna di Alperia. I crediti

Ecco i professionisti che hanno lavorato alla nuova comunicazione.

Cliente: Alperia SpA

Direttore Generale: Luis Amort

Direttore Brand & Communication: Stefan Stabler

Responsabile Brand Management: Monica Sparer

Agenzia: White, Red & Green

Presidente & Ceo: Christoph Reden

Executive Creative Director e art director: Michele Moscon

Senior copywriter: Piera d’Adamo

Account Director: Massimiliano Rizzi

Account executive: Ottavia Manenti

Casa di Produzione: Haibun