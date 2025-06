Allianz Direct S.p.A. ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria, ideata e realizzata da un team multidisciplinare del gruppo Dentsu, scelto dopo una gara per questo progetto.

"La vita è così imprevedibile che non puoi mai sapere cosa succederà": è da questo concetto che nasce la comunicazione della compagnia assicurativa, che vuole raccontare gli imprevisti della vita attraverso il punto di vista del protagonista, che commenta in tempo reale ciò che accade:

Pierluigi Furlanetto, Direttore Generale Marketing & Sales di Allianz Direct S.p.A, commenta: “Con questo progetto, Allianz Direct conferma ancora una volta il suo posizionamento come brand smart, innovativo e vicino alle persone, offrendo soluzioni assicurative accessibili e pronte ad affrontare sempre ogni situazione, perché nella vita non sai mai cosa può accadere”.

In sintonia con le linee guida della comunicazione internazionale di Allianz Direct, il team italiano ha scelto di sviluppare una campagna innovativa, pensata per avvicinarsi al linguaggio del pubblico, soprattutto con ironia. Commenta Carlotta Leva, Senior Marketing & Brand Manager di Allianz Direct S.p.A.: “Con questa campagna abbiamo voluto dimostrare che il mondo assicurativo può essere raccontato con creatività e ironia.”

Le campagne pubblicitarie andate on air in Italia erano realizzate da agenzie internazionali e adattate per il nostro mercato da EY Yello.

Il progetto – frutto della collaborazione tra Allianz Direct Italia e Dentsu – è stato realizzato con la casa di produzione KarenTM e la regia di Miguel Usandivaras: "Mi ha affascinato sin da subito l’idea di raccontare tutto attraverso le reazioni dei protagonisti, lasciando fuori campo l’evento scatenante. Un’assenza che diventa elemento narrativo chiave, lasciando libero spazio all’immaginazione dell’utente", ha dichiarato il regista.

Nei tre soggetti – “La serratura, storia di una polizza casa”, “La scintilla, storia di una polizza auto” e “I sottaceti, storia di una polizza moto” – i due protagonisti si trovano in situazioni ironiche a commentare le coperture assicurative, concludendo sempre con la massima: “Direct è chi Direct fa”.

La pianificazione media su tv, radio, online, digital e social è curata da Carat. La campagna TV è on air dal 1° giugno, con un planning che presidia programmi ed eventi ad alta affinità con il pubblico di riferimento. Sui social, la campagna punta fortemente su TikTok, con contenuti pensati per il linguaggio nativo della piattaforma e una campagna creator-based che ha coinvolto content creator vicini al target.