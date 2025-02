Vallé Italia e Caffeina trasformano un tormentone TikTok in un’esperienza reale: nasce la “Vallea”

Vallé Italia, in collaborazione con Caffeina, ha trasformato uno dei tormentoni di TikTok Italia in un’iniziativa per la sua community. La campagna ha preso vita lo scorso dicembre con un'attività speciale a Napoli che ha celebrato la nascita della "Vallea", una limited edition ispirata dalla community di TikTok a seguito del tormentone reso famoso dalla TikToker Rita De Crescenzo.

Tutto è iniziato nel giugno scorso, racconta l'agenzia nel comunicato, quando Vallé ha debuttato su TikTok aprendo il suo canale e trovando già un vasto pubblico, grazie al fenomeno “Vallea” reso noto proprio da Rita. L’idea di creare il prodotto è nata in modo spontaneo: attraverso l’applicazione di uno sticker sui pack, Vallé ha dato vita alla sua edizione speciale, trasformando un meme virale in un’esperienza tangibile.

L'iniziativa ha preso il via con una fase di teasing per coinvolgere e attivare la community prima del lancio ufficiale. Attraverso un'attività mirata di community management, Vallé ha interagito direttamente con i follower di Rita De Crescenzo, commentando i suoi contenuti e anticipando l'arrivo di una sorpresa. In parallelo, il brand ha pubblicato post dedicati per aprire un dialogo con gli utenti e costruire aspettativa intorno all’operazione.

Il cuore dell’iniziativa è stato l’omaggio offerto da Vallé Italia a Rita De Crescenzo: una special box personalizzata contenente non solo tanti prodotti Vallea, ma anche gadget pensati appositamente per lei come una lettera scritta a mano, un cuscino personalizzato, spille e una canzone a lei dedicata. La consegna, effettuata a mano e documentata in un video, ha permesso alla community di partecipare virtualmente a questo momento speciale. Rita ha ricambiato l’affetto condividendo la sorpresa sul suo profilo TikTok.

L’attivazione si è conclusa con un evento di free sampling in Piazza Municipio a Napoli, dove in meno di tre ore sono stati distribuiti 1.000 pack di Vallea ai fan accorsi per l’occasione.

La campagna, attraverso i contenuti pubblicati sul profilo TikTok di Vallé Italia, ha ottenuto buoni risultati: "oltre 9,7 milioni di visualizzazioni, oltre 79.000 like e quasi 2.500 commenti", si legge nella nota stampa.

Antonio Marella, COO di Caffeina, ha dichiarato: "Questa attivazione rappresenta alla perfezione il nostro modo di lavorare: partire da un insight reale della community e trasformarlo in un progetto concreto, rilevante e memorabile. Con Vallé abbiamo creato qualcosa di unico, coinvolgendo direttamente il pubblico e dando vita a un fenomeno virale che ha trovato espressione anche nella realtà."

Emanuela Pittoni, Marketing Director di Vallé Italia, ha aggiunto: "Con l’attivazione “Vallea” abbiamo voluto celebrare la creatività e l'energia della nostra community, trasformando un trend virale in un'esperienza concreta e condivisa nella città di Napoli come riconoscimento del valore che il territorio della Campania ha, da sempre, per Vallé. Questa iniziativa dimostra quanto sia importante per noi ascoltare il nostro pubblico, dialogare con esso in modo autentico e restituire valore attraverso progetti che lo coinvolgano davvero. Il successo ottenuto conferma che quando il brand e la community si incontrano, nascono esperienze memorabili."

