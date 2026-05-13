Vespa, al via le celebrazioni per gli 80 anni dell’icona italiana

Sarà Roma a ospitare, dal 25 al 28 giugno 2026, “Vespa Roma 2026 – 80 Years Of An Icon”, la grande celebrazione degli 80 anni di Vespa affidata a Sinergie e Louder.

Un evento dedicato a un’icona italiana capace di attraversare generazioni, culture e linguaggi, restando simbolo di design, libertà e lifestyle contemporaneo. Le due agenzie del Gruppo SG Company lavorano in partnership integrando creatività, produzione e operation in un unico modello di governance.

Il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” ospiteranno quattro giorni di incontri, esposizioni, entertainment e attività dedicate ai Vespisti e ai Vespa Lovers di tutto il mondo. Sono attese oltre 50.000 presenze, con migliaia di partecipanti provenienti da oltre 50 Paesi.

Più che un raduno celebrativo, l’evento si presenta come una piattaforma esperienziale capace di unire heritage, design, dealer network, sponsor, istituzioni, media partner e community internazionale, raccontando l’evoluzione di un brand che ha attraversato epoche e generazioni mantenendo intatta la propria identità.

Il programma prevede village area, hospitality dedicata ai club internazionali, lounge guest, dealer e press, partner activation, museo, expo gamma, retail experience, officina e attività per i club ufficiali Vespa, oltre a un ricco palinsesto di entertainment in collaborazione con Radio Deejay.

ENGAGE CONFERENCE - RETAIL MEDIA STRATEGIES: ISCRIVITI ALL'EVENTO DEL 18 GIUGNO

Il momento centrale sarà sabato 27 giugno, quando migliaia di Vespa di ogni epoca sfileranno nel cuore di Roma, tra Terme di Caracalla e Circo Massimo. Un corteo che rappresenterà la forza globale del brand, capace di unire community e culture diverse attraverso un linguaggio universale.

La parata sarà realizzata grazie al coordinamento con il Comune di Roma e le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di offrire alla città e ai turisti un momento altamente spettacolare. L’evento coinvolge trasversalmente tutto l’universo Gruppo Piaggio: museo, aree produttive, funzioni corporate, mercati internazionali, dealer e partner strategici.

Per Sinergie e Louder il progetto rappresenta una sfida di grande portata: costruire un evento capace di unire celebrazione, visione strategica, storytelling di marca e gestione operativa multilivello, valorizzando la storia di Vespa e proiettandola nel futuro.