Salomon sceglie la cantante e attrice coreana Jisoo come Global Brand Ambassador

Salomon annuncia l'attrice e cantante coreana Jisoo come nuova global ambassador del marchio, evidenziando così la sua crescente connessione con il lifestyle outdoor, la moda e la cultura.

Questa collaborazione "riflette la continua espansione del brand oltre l'ambito della pura performance, lasciandosi ispirare da personalità e community che stanno ridefinendo il movimento e il lifestyle quotidiano", spiega l'azienda nel comunicato.

Jisoo si è affermata come una delle voci più influenti del k-pop, essendo parte del gruppo Black Pink, ed è riconosciuta per la sua presenza nella musica, nella moda e nell'intrattenimento. "La sua connessione con il mondo fashion, l'outdoor e la cultura si allinea naturalmente con l'universo in evoluzione di Salomon".

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“Jisoo rappresenta una generazione dalla mentalità aperta, curiosa e fluida nel muoversi tra sport e moda. La sua prospettiva e la sua influenza globale risuonano con il modo in cui Salomon continua ad evolversi oggi, portando l'eredità montana, lo stile di vita outdoor e la moda in conversazioni culturali più ampie”, afferma Kristof Cavazzana, Global VP Product & Experience, Salomon.

“Essendo cresciuta vicino alle montagne in Corea del Sud, la natura e l'ambiente outdoor hanno sempre fatto parte della mia vita. Ancora oggi, trascorrere del tempo all’aperto continua a darmi un senso di libertà e mi permette di riconnettermi con me stessa. Ciò che apprezzo in Salomon è l'equilibrio tra funzionalità, movimento e stile. Per questo, fin dall'inizio, la partnership mi è sembrata del tutto naturale, perché si allinea perfettamente al mio modo di vivere e di muovermi ogni giorno”, commenta Jisoo.

Questa partnership segna l'inizio di una relazione a lungo termine più ampia, con futuri progetti creativi e collaborazioni che verranno rivelati nel tempo.