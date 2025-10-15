Next Different accompagna L’Oréal Paris a Sanremo con il Beauty Bar dedicato alla bellezza non stop

In occasione del debutto di L’Oréal Paris come Beauty Partner della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Next Different, parte del nuovo polo italiano della comunicazione nato dall’integrazione con Uniting, firma il concept e l’attivazione del Beauty Bar L’Oréal Paris per celebrare la bellezza a Sanremo in ogni momento della giornata.

“Il Beauty Bar L’Oréal Paris nasce da un grande lavoro di team per trasformare anche l’attesa del Festival in un’esperienza di intrattenimento. Un’attivazione che fa dialogare il brand con le persone in modo nuovo, uscendo dai classici schemi del mondo beauty, legandosi ai nuovi trend e connettendosi al ritmo di Sanremo”, dichiara Federica Rebuzzini, Creative Director di Next Different.

Tra le serate e i party sanremesi, il Beauty Bar L’Oréal Paris accompagna i visitatori fin dal mattino con dj set aperti a tutti, portando il trend del soft clubbing all’interno dell’evento più seguito in Italia e diventando un punto di riferimento dove concedersi una pausa in perfetto stile ligure, con focaccia e cappuccino. Proprio di fronte all’Ariston, la line up prosegue con attività pomeridiane e watch party dedicati ai creator e ispirati alle innovazioni L’Oréal Paris: il mascara Telescopic Extensionist, la linea Haircare Volumizzante Elvive Collagen Lifter e la linea Skincare Revitalift Filler Glass Skin.

Un social club dinamico e attuale, dove bellezza, musica e divertimento si incontrano in pieno stile L’Oréal Paris che, con le sue tre categorie chiaveaccompagna pubblico, artisti, talent in ogni forma di espressione.

L’attività si arricchisce con il Glass Cube, aperto al pubblico durante tutta la settimana, con make-up station e hair station, dove scoprire le novità 2026 Oréal Paris, e skin check gratuiti con cui i visitatori potranno ricevere una consulenza personalizzata con le migliori tecnologie.

“Siamo profondamente orgogliosi di essere partner dell’evento culturalmente più rilevante in Italia. La nostra missione è da sempre quella di democratizzare la bellezza, rendendola accessibile e inclusiva per tutti. A Sanremo, questo impegno si traduce in un’esperienza moderna e always-on attraverso il nostro Beauty Bar dove apriremo le porte a tutti gli ospiti sanremesi, artisti e creator per provare per primi le nostre innovazioni di prodotto e vivere esperienze beauty in modo inedito e inaspettato. Inoltre, nel nostro Glass Cube aperto al pubblico, offriremo un’esperienza beauty completa, dal make-up e servizi hair styling, fino ad una consulenza personalizzata con skin check gratuiti supportati dalle migliori tecnologie. Vogliamo che ogni generazione possa vivere la bellezza in modo autentico e rilevante, riaffermando il ruolo di L’Oréal Paris come brand dell’empowerment: perché la bellezza è un diritto di tutti e uno strumento potente per celebrare il valore di ogni persona” dichiara Eleonora Okumush, General Manager di L’Oréal Paris Italia.

Per il secondo anno consecutivo a Sanremo con L’Oréal Paris, Next Different, communication company parte di UNA - Aziende della Comunicazione Unite, conferma il proprio approccio strategico e creativo nel trasformare i valori di marca in experience rilevanti, capaci di dialogare con il pubblico e di lasciare un segno nel racconto contemporaneo della bellezza.

CREDITS DI PROGETTO

Francesco Epifani - Chief Creative Officer

Giovanni Trabucco - Executive Creative Director

Federica Rebuzzini - Creative Director

Loredana Ambrogi - Account Director

Laura Mastellari - Account Manager

Margherita Monopoli - Senior Event Manager

Silvia Nicolai - Event Manager

Alberta Carpenè - Senior Copywriter

Alessia Caldana - Junior Art Director

Leonardo D’Isidoro - Graphic Designer

Rosalba Leonetti - Art Director

Enrico Portesan - Junior Copywriter

Michele Rotondo - Junior Art Director

