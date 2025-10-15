MyPos accelera in Italia: fatturato in crescita di oltre il 30%. Sara Braghiroli nuova Head of Marketing

MyPos, fintech impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa con soluzioni per i pagamenti digitali, consolida la presenza in Italia registrando una crescita superiore al 30% nel fatturato 2025 rispetto all’anno precedente e ampliando il proprio team.

Oggi la branch italiana vanta un team di 45 persone, rafforzato dall'arrivo di due nuove figure chiave: Sara Braghiroli, nuova Head of Marketing Italy, e Luca Corti, nuovo Head of Alliances & Partnerships.

Grazie alla sua vasta esperienza nel digital marketing e brand strategy, Sara Braghiroli darà vita a campagne e iniziative innovative sul mercato italiano volte ad aumentare la brand awareness. Luca Corti, invece, guiderà lo sviluppo dei nostri partner a livello nazionale, grazie alla sua comprovata esperienza nello sviluppo commerciale ed una profonda conoscenza dei bisogni della clientela alla quale ci rivolgiamo.

Questi risultati sottolineano quanto la domanda dei servizi di digital payment sia in aumento e quanto l’azienda stia lavorando per supportare attivamente l’evoluzione delle PMI.

“L’incremento delle nostre performance in Italia conferma la fiducia che le aziende ripongono nelle nostre soluzioni. Questa espansione non è solo il riflesso dei trend di mercato, ma il risultato di una strategia chiara incentrata sull'innovazione e sull'attenzione al cliente”, ha dichiarato Alessandro Bocca, Country Manager di myPos Italia. “Stiamo investendo in talenti e tecnologia per anticipare le esigenze in continua evoluzione delle aziende italiane, consentendo loro di prosperare in un'economia sempre più digitale. Il nostro obiettivo è di espandere la nostra presenza, stringere partnership strategiche e fornire soluzioni capaci di generare valore a lungo termine per i nostri clienti”.

Dal 2019, anno di apertura del primo store italiano con un team di 4 persone, myPos ha guidato PMI, merchant e imprenditori locali in un percorso di trasformazione digitale di successo.

La piattaforma myPos offre alle microimprese e alle PMI tutto ciò di cui hanno bisogno per accettare pagamenti e gestire vari aspetti della loro attività, tra cui la vendita a distanza, l'accelerazione cashflow e l'attivazione dell'e-commerce. Gli imprenditori ricevono un conto commerciante multivaluta gratuito con IBAN dedicati, una carta di debito aziendale, strumenti digitali per la gestione dell’attività e una potente piattaforma per vendere ovunque.

Infine, a conferma del percorso di crescita e consolidamento dell’azienda anche a livello europeo, myPos ha rafforzato ulteriormente il proprio management con le nomine di James Keating come nuovo Chief Marketing Officer, e Fozia Raja, nuova Chief People Officer.

Grazie alla continua innovazione nel settore dei pagamenti, myPos ha ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi.