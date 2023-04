Continental debutta da sponsor al Giro-E e rafforza il suo impegno per una mobilità più sostenibile

Continental, azienda attiva nella produzione di pneumatici e tecnologie per l’automotive, debutta al Giro-E in qualità di sponsor dell’evento e della Maglia Arancio, indossata dal leader della classifica speciale Una scelta - riferisce l’azienda in una nota stampa - che sottolinea il proprio impegno per una mobilità del futuro sempre più sostenibile.

“Le biciclette, specie quelle a pedalata assistita, coniugano alla perfezione sostenibilità e tecnologia e rappresentano una delle alternative più competitive al bisogno di spostarsi e al desiderio di vicinanza e contatto con la natura e con le meraviglie del nostro territorio”, dichiara Giorgio Cattaneo, PR e Communication Manager di Continental Italia. “Il supporto al Giro-E rappresenta per noi un’occasione importante per sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale e della coesistenza di mezzi di tipologia diversa che caratterizzano il panorama della mobilità e che richiedono molta attenzione e sensibilità da parte di tutti. Oltre a tutto questo, il Giro-E è un perfetto mix di esperienza coinvolgente e di passione, e una piattaforma di comunicazione efficace per dare visibilità ai valori di Continental e alla sua visione del futuro”, conclude Cattaneo.

All’interno del Giro-E Enel X Way Green Fun Village Continental, novità dell’edizione 2023 del Giro-E che animerà le città di partenza delle 20 tappe, atleti e visitatori saranno coinvolti in iniziative e attività di education, stand espositivi, sfide e animazione per intrattenere e sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità, della circolarità e della salvaguardia ambientale a 360 gradi.

Continental sarà presente anche sulle strade del Giro-E con una squadra, costituita da alcuni ospiti e capitanata da Damiano Cunego, professionista dal 2002 al 2018, vincitore del Giro d’Italia 2004, tre volte vincitore del Giro di Lombardia e di molte altre competizioni, che precederà i professionisti su un percorso già completamente allestito per la gara, con tanti spettatori a bordo strada.