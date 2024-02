In occasione della sessantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, Chanteclair, storico brand del pulito e uno dei main sponsor del gioco Fantasanremo, ha lanciato il contest “Chanteclair X Fantasanremo”, un’iniziativa che mette in palio voucher aerei fino a 350 euro e forniture di prodotti per la pulizia della casa.

Per farlo, Chanteclair ha deciso di affidarsi a DigitalMakers agenzia siciliana, specializzata in data-driven marketing e strategie omnicanale, che si occuperà di curare la competizione con l’obiettivo di realizzare le esigenze di engagement e di brand awareness di Chanteclair.

“Sgrassa e vola”

DigitalMakers ha studiato una strategia digitale personalizzata in collaborazione con i partner Advisor Digitali e JustMaria. Dunque, ha ideato un concorso a premi dedicato in modo esclusivo ai membri della lega Chanteclair, il cui concept è proprio “Sgrassa e Vola”: questa scelta permetterà non solo di avvicinare il brand a un target più giovane, ma anche di posizionarsi come soluzione facile e adottabile nella vita quotidiana.

Grazie a messaggi quali “Sgrassa e vola a suon di musica”, “Polvere e stress hanno un biglietto di sola andata con Chanteclair”, ad oggi circa 120.000 utenti si sono iscritti alla lega del brand del pulito e più di 30.000 sono i registrati al concorso, si legge nella nota. La lega si è posizionata tra le prime 10 leghe sponsorizzate.

DigitalMakers si è occupata anche di veicolare il concept “Sgrassa e vola” attraverso i principali touchpoint digitali, come il sito web e i social network del brand, soprattutto Instagram e TikTok, per i quali si è fatto ricorso all’attivazione di talent di rilievo nazionale, tra i quali Francesco Alioto, Baby & Frank e Michele Basile.

DigitalMakers e Chanteclair: una partnership di più ampio respiro

L’operazione rientra all’interno di un progetto nato grazie alla collaborazione con i partner Advisor Digitali e Just Maria, che hanno contribuito nell’ideazione strategica e creativa e nell’esecuzione del progetto stesso. Infatti, Realchimica, la storica azienda italiana leader nel mercato dei prodotti per la pulizia della casa e della cura del bucato, ha affidato alla Growth Agency e ai suoi partner la cura della presenza digitale del celebre brand del pulito, con la volontà di rafforzare un consumo cross-category, intercettando consumatori anche più giovani, ossia Millennials e GenZ.

Partendo dalla definizione di un concept creativo social-first per il brand, da veicolare attraverso i principali touchpoint digitali, il progetto ha previsto lo sviluppo del nuovo sito di Chanteclair, la gestione delle attività di content production, di storytelling sui social media e di influencer marketing, con un focus particolare sugli investimenti media.

Anche in questo caso, i canali social Instagram e TikTok prevedono il supporto di talent di rilievo nazionale come Ruben Bondì, chef romano, autore del format “In cucina con Ruben”; Eleonora Goldoni, centrocampista del Lazio Women e influencer da quasi 1 milione di follower e Nicolò De DeVitiis, conduttore televisivo e radiofonico, inviato di Le Iene. Questi si sono messi in gioco in prima persona attraverso una challenge.

Attraverso l’amplificazione social, la sfida “Come prima” è stata estesa anche agli utenti, chiamati a realizzare dei video, da condividere attraverso Instagram o TikTok, che mostrino l’effetto “wow” del prima e dopo la pulizia di un oggetto o di un ambiente domestico particolarmente sporco.

“Siamo entusiasti di essere stati scelti come growth partner di Chanteclair e di poter lavorare alla costruzione dell’ecosistema digitale di questo brand storico - commenta Francesco Anzelmo, CEO e Founder di DigitalMakers - Per il nostro team è una sfida bellissima poter contribuire non solo alla crescita dei risultati del cliente, ma alla creazione di una vera e propria community online di amanti del pulito”.