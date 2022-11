Bennet lancia la campagna “Hungry for Culture” con DDB Italia

Il Gruppo DDB Italia ha ideato per il brand della GDO Bennet - di cui è partner di lunga data - “Hungry for Culture”, una campagna di sensibilizzazione sui consumi culturali, specificamente di libri, che prende il via da un dato allarmante: quasi il 60% degli italiani non legge neanche un libro all’anno.

Per riportare la lettura al centro della quotidianità, negli store Bennet i libri sono stati esposti dove si concentra maggiormente l’attenzione delle persone, ovvero in mezzo al cibo.

Il risultato è una commistione al tempo stesso spiazzante e coerente: tra carne, pesce e verdure, lì scatta la scintilla per far riflettere su quanto abbiamo bisogno di nutrire la parte più importante di noi, quella che ci rende davvero esseri umani.

Leggi anche: TUTTE LE ULTIME NEWS SULLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE ON AIR

Dal vendere al dialogare, dal fornire al sensibilizzare. Con “Hungry for culture” Bennet e DDB spostano dunque l’asse di comunicazione, mettendo al centro i bisogni indispensabili per una società civile e per ciascun individuo. Inteso come persona, prima che come consumatore.

Un passaggio che implicitamente sottolinea anche il nuovo ruolo sociale affidato alla marca, di cui Bennet è pienamente consapevole: “Oggi i consumatori chiedono che i brand si facciano portavoce di istanze più profonde, importanti e allargate rispetto alla soddisfazione di meri aspetti funzionali”, afferma l’azienda. “Le marche non sono insomma più chiamate solo a vendere, ma a entrare in relazione con le persone. E questo vale tanto più per una insegna della GDO come la nostra che ambisce a far parte della quotidianità”.

La campagna si inserisce dunque appieno in una tendenza più ampia, che trova forte conferma in comunicazione. “Le istituzioni perdono fiducia come punto di riferimento per le persone e sempre più i brand ne prendono il posto. Per questo agire su temi socialmente rilevanti significa rafforzare il marchio a livello reputazionale, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando oggi”, dichiara Carlotta Asti, Planning Director del Gruppo DDB Italia.

Oltre al punto di vendita, l’operazione coinvolge anche il canale ecommerce del sito bennet.com, dove sono stati raddoppiati i titoli a disposizione e inseriti suggerimenti di lettura durante il funnel d’acquisto, ed è stata riverberata sui canali social del brand, con l’obiettivo di ampliare l’audience e generare dibattito.

Bennet "Hungry for culture" from Gruppo DDB Italia on Vimeo.

Credits