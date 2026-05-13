Aperol torna alle origini con “Casa Aperol”: a Padova il progetto di marketing esperienziale firmato 2night

In foto: Simone Tomaello, Alberto Ponchio e Antonio Bressa, e alcune immagini delle attivazioni a Padova

Aperol celebra le proprie radici padovane con “Casa Aperol”, un progetto di marketing esperienziale ideato da 2night in occasione del lancio della nuova bottiglia del brand. L’iniziativa, attiva dal 7 maggio al 27 giugno, trasforma il centro storico di Padova in un percorso diffuso dedicato alla storia e all’identità dell’aperitivo nato nel 1919 per mano dei Fratelli Barbieri.

Il progetto prende vita nei luoghi simbolo della città, a partire da Palazzo della Ragione, dove Aperol venne presentato per la prima volta durante la Fiera Campionaria del 1919. Cuore dell’iniziativa è “Casa Aperol”, lo spazio espositivo allestito in Piazza della Frutta che ospita materiali storici, fotografie d’epoca e attività dedicate al pubblico.

All’interno dello spazio i visitatori possono acquistare la nuova bottiglia Aperol e personalizzarla attraverso una serigrafia realizzata live da un’artista, creando così una limited edition da collezione.

“Padova è il punto di partenza della storia di Aperol”, commenta Simone Tomaello, co-founder di 2night. "Con questo progetto abbiamo dato forma a queste radici in un’esperienza urbana: integrata nei luoghi della città, connessa al suo ecosistema e pensata per rispettarne e valorizzarne il contesto storico. È così che l’heritage di un’icona internazionale può tornare alle origini e, allo stesso tempo, parlare al mondo”.

Il progetto include anche un intervento a favore del patrimonio cittadino: la collaborazione con il Comune di Padova prevede infatti un contributo di Campari Group destinato al restauro di Palazzo della Ragione.

“Con Casa Aperol celebriamo le nostre origini e rafforziamo il legame con Padova, città in cui Aperol è nato”, afferma Alberto Ponchio, Senior Marketing Director Italy di Campari Group. “Un progetto che racconta la nostra identità e il valore dell’autenticità, oggi più che mai centrale nel momento dell’aperitivo".

Un progetto diffuso che coinvolge l’ecosistema cittadino

Il progetto di marketing esperienziale non si limita all’ideazione di Casa Aperol, ma punta a connettere brand e consumatori attraverso l’attivazione dell’ecosistema locale. L’iniziativa coinvolge infatti i pubblici esercizi cittadini e trasforma Padova in un’esperienza diffusa che richiama il colore arancione simbolo dello storico aperitivo.

Aperol ha scelto di non effettuare somministrazione diretta nella piazza dell’attivazione, valorizzando così il tessuto commerciale locale e una dimensione community-driven del progetto. Ad ogni acquisto di un Aperol Spritz in una selezione di locali padovani, i consumatori ricevono un token utile per ritirare presso Casa Aperol un gift set in limited edition.

Tra gli oggetti realizzati per il progetto anche un poster firmato da The Padovaner, collettivo locale di illustratori e graphic designer coinvolto per raccontare, attraverso uno stile minimale e ironico, la quotidianità della città e il legame tra Padova e il rito dell’aperitivo.

L’evento inaugurale con Spiller

A inaugurare Casa Aperol, lo scorso 8 maggio in Piazza della Frutta, è stato Spiller, dj e producer veneto noto a livello internazionale per il brano “Groovejet”. Per l’occasione è stato allestito un dj set ispirato ai tradizionali banchi del mercato ortofrutticolo della piazza, con cassette di frutta e richiami cromatici all’arancione simbolo del brand.

2night ha curato la progettazione dell’intero evento operando in un contesto storico vincolato, con allestimenti modulari in legno pensati per integrarsi con l’area monumentale e richiamare la tradizione mercatale della piazza.

L’agenzia si è occupata inoltre dei rapporti istituzionali con il Comune di Padova e del supporto al progetto dedicato al mindful drinking promosso dall’Assessorato al Sociale, attraverso percorsi formativi legati alla diffusione di una cultura del consumo consapevole.

Le attività di PR del progetto sono state curate da Pilot Room, agenzia di comunicazione parte di FSB Group.