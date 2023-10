Altromercato sceglie Shibumi Group come partner tecnologico del progetto Ypse

Altromercato, la principale realtà di commercio equo solidale in Italia, e Shibumi, gruppo specializzato in marketing data driven, comunicazione e tecnologia digitale, hanno lavorato insieme per il progetto Ypse, Young People for Sustainable Economy, co-finanziato dall’Unione Europea (Erasmus + Program) e del quale Altromercato è leader. Per il progetto, Altromercato si è affidata a Dmcommerce, gruppo Shibumi, per la progettazione grafica e lo sviluppo del sito web ufficiale inerente alla presentazione del progetto, dei Paesi coinvolti e dei partner.

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere gruppi di giovani, al di sotto dei 30 anni, di quattro Paesi -Thailandia, Kenya, Italia e Perù - per renderli protagonisti nell’individuare idee e contenuti utili per rinnovare missione, pratica e comunicazione del commercio equo e solidale, per meglio adattarlo alle sfide globali attuali.

Dmcommerce, è partner consolidato dell’organizzazione avendo lavorato già su progetti digitali di rilievo, come lo sviluppo tecnologico dell’ecommerce e l’integrazione con i sistemi gestionali interni. L'agenzia ha inoltre realizzato il sito web editoriale curandone gli aspetti tecnologici di progetti speciali come la sezione B2B dedicata alla regalistica aziendale e al progetto “Scegli da che parte stare”.

“Collaborare con Altromercato come partner tecnologico è sempre stimolante sia per i temi trattati, su cui non si finisce mai di imparare, sia per la passione contagiosa che il team mette in ogni progetto”, dichiara Fabrizio Reale, founder e cto Shibumi Group.

“Il progetto Ypse è stato per noi un percorso molto interessante e di fondamentale importanza per coinvolgere menti fresche e piene di energia nel mondo del Commercio Equo e Solidale, che potessero aiutarci a comunicare in modo efficace con i giovani, i veri protagonisti della costruzione di un futuro sostenibile” afferma Alessandro Franceschini, Presidente di Altromercato. “La collaborazione con Dmcommerce è stata ancora una volta la dimostrazione di un’ottima sinergia nella costruzione degli strumenti digitali che hanno dato voce al progetto, rendendolo ancor più fruibile, interessante e capace di parlare con le nuove generazioni".