Gruppo Hera, Panini e Armando Testa insieme per “Un sogno chiamato riciclo”

Il progetto educativo entra in alcune scuole primarie di Bologna e Modena per sensibilizzare bambini e famiglie sulla raccolta differenziata

“Celo, manca”: stavolta i beniamini da collezione non sono sportivi o eroi dei fumetti, ma Scartolina e Plastibolla. Sono loro, i rifiuti, i protagonisti di “Un sogno chiamato riciclo”, l’album di figurine realizzato dal Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, in collaborazione con Panini e con l’agenzia di comunicazione Armando Testa.

Prende il via in questi giorni, infatti, in alcune scuole primarie di Bologna e Modena, il progetto educativo promosso da Hera e pensato per accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta del ciclo dei rifiuti attraverso uno strumento coinvolgente e vicino al loro immaginario.

L’album, attraverso sticker e giochi, racconta una storia a lieto fine, in cui i rifiuti hanno un “sogno nel bidone” da realizzare: diventare qualcosa di prezioso. I bambini saranno accompagnati attraverso una narrazione fantastica in un percorso che parte dalla produzione dei rifiuti e arriva fino alla loro valorizzazione negliimpianti, mettendo in luce i servizi offerti da Hera alle comunità e il lavoro quotidiano degli operatori ecologici.

“Con la realizzazione di questo album, in collaborazione con due aziende del calibro di Panini e Armando Testa, vogliamo raccontare una storia vera nella quale i cittadini, in particolare i bambini e le loro famiglie, rivestono insieme a noi un ruolo fondamentale per perseguire gli obiettivi di economia circolare e sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda Onu 2030 – spiega Giulio Renato, Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera – Siamo certi che il coinvolgimento delle giovani generazioni su questi temi sia imprescindibile, per questo da tempo entriamo nelle scuole di ogni ordine e grado con i nostri progetti La Grande Macchina del Mondo e pozzo di scienza, che ogni anno coinvolgono oltre centomila alunni”.

Il progetto pilota prevede di coinvolgere quasi duemila alunni tra marzo e maggio 2026, secondo calendari concordati con gli insegnanti. L’iniziativa vedrà quattro incontri per ciascuna classe, durante i quali i bambini riceveranno gli album e le figurine e potranno dialogare con gli educatori ambientali della Grande Macchina del Mondo (lo storico progetto educativo per le scuole del Gruppo Hera) approfondendo temi come la sostenibilità, l’economia circolare, la tutela delle risorse e la raccolta differenziata. Durante il periodo di svolgimento del progetto sarà inoltre possibile ottenere gratuitamente ulteriori bustine di figurine conferendo i rifiuti presso tutte le stazioni ecologiche di Bologna e al centro di raccolta Leonardo di Modena. Questa modalità intende coinvolgere attivamente anche le famiglie. Gli educatori incaricati da Hera consegneranno infine un premio speciale per il primo album completato.

Temi e personaggi: il sogno di Plastibolla e Scartolina si realizza negli impianti Hera

L’album, realizzato da Hera insieme a Panini, rappresenta uno strumento educativo originale che consente di approfondire in modo semplice e divertente temi come il riciclo dei rifiuti, l’economia circolare, il funzionamento dei servizi ambientali sul territorio e il contributo che ognuno può dare con i propri comportamenti. E’ qui che entrano in gioco i simpatici personaggi nati dalla creatività dell’agenzia Armando Testa: ognuno impersona una categoria di rifiuti con un desiderio, rinascere a nuova vita. Oltre a Plastibolla, fatta di imballaggi in plastica, e Scartolina, personaggio di carta e cartone, ci sono Metallaro, Vetrinozzo TinTin, Nucciabuccia, CamyRami, Mister Miscuglio, Oliastro Esausto, Max Ingombro e Tekno. Dieci colorati e buffissimi amici che, tra giochi e curiosità, accompagnano i bambini negli impianti dove i sogni diventano realtà. Ogni rifiuto conferito nel posto giusto, infatti, contribuirà a un mondo migliore. C’è chi rinascerà sotto forma di energia, chi tornerà a essere carta o plastica, chi diventerà biocarburante e chi verrà aggiustato per essere di nuovo utile. Per il bene del Pianeta.

“Da oltre sessant’anni gli album di figurine Panini accompagnano l’immaginario e il gioco di generazioni di bambini. Con questo progetto abbiamo voluto mettere la forza di questo linguaggio al servizio di un messaggio importante come quello della sostenibilità ambientale – commenta Martina Limoni, Direttrice Collezionabili di Panini –. Trasformare i rifiuti in personaggi da collezionare è un modo semplice e coinvolgente per raccontare il valore del riciclo e aiutare i più piccoli a comprendere quanto i comportamenti quotidiani possano fare la differenza per il futuro del pianeta”.

Armando Testa per “Un sogno chiamato riciclo”. I crediti

Ecco chi sono i professionisti dell'agenzia al lavoro sul progetto.