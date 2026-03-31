Air Action Vigorsol è Title Sponsor del Red Valley Festival con un progetto creativo firmato da Sbam

Sbam firma il progetto che vede Air Action Vigorsol protagonista come Title Sponsor del Red Valley Festival, uno dei principali eventi musicali italiani, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 a Olbia (Sardegna).

Il progetto integra creatività, contenuti e attivazioni per costruire una presenza del brand che si sviluppa prima, durante e dopo il festival. L’obiettivo è quello di ingaggiare la Gen Z, mettendo in relazione l’identità fresca, imprevedibile e non convenzionale di

L’operazione nasce dalla visione che da sempre guida Air Action Vigorsol: Keep it fresh. “Un invito a essere sé stessi, a far emergere tutte le proprie sfaccettature, a liberare la propria self-expression e le proprie passioni” si legge nella nota stampa. Un principio che per il brand si traduce in nuove modalità di vivere la cultura e di parlare alla Gen Z.

Un progetto integrato tra creatività, media ed experience

Il progetto e la partnership con il Red Valley Festival, sviluppati da Selection Communication & Design, in-house agency di Perfetti Van Melle, hanno preso forma grazie al contributo di Sbam, creative agency super-powered by Jakala, coinvolta nello sviluppo dell’idea creativa e degli asset di comunicazione a supporto del concorso. L’iniziativa si inserisce in un sistema di comunicazione che valorizza la musica come spazio di aggregazione autentico, l’entertainment come linguaggio culturale e il festival come contesto coerente in cui il brand può esprimersi in modo credibile.

Attorno a questo Sbam ha disegnato un progetto che si articola in una serie di iniziative distribuite nel tempo: prima del festival, con contenuti digitali, concorso on pack e attività teaser dell’esperienza, durante il festival, con la presenza del brand in qualità di Title Sponsor e l’attivazione di content creator direttamente all’evento e dopo il festival, con contenuti e attivazioni pensati per prolungarne la visibilità.

Creator, street interview e contenuti digitali

A supporto dell’engagement del pubblico durante l’evento verranno coinvolti due creator verticali sul mondo musica ed entertainment, che realizzeranno contenuti di street interview pensati per attivare il pubblico del festival in modo diretto e spontaneo.

Parallelamente, in collaborazione con TikTok, è stato sviluppato un branded game effect legato al festival: un buzz interattivo personalizzato che gli utenti possono applicare ai propri video.

L’attivazione si inserisce in una strategia più ampia che accompagnerà Air Action Vigorsol lungo altri festival e momenti musicali nel corso dell’anno, oltre che nel mondo del gaming, attraverso attivazioni dedicate nelle principali fiere ed eventi di settore.

Un percorso che conferma la volontà del brand di essere costantemente un passo avanti, non solo nella comunicazione, ma nel modo di abitare i territori culturali più rilevanti per il proprio target.

«Nel primo anno di collaborazione, Sbam ha dimostrato una grande fluidità operativa e una forte capacità di accompagnare la visione strategica di Air Action Vigorsol in percorsi non convenzionali ma sempre coerenti con l’ambizione di rimanere un punto di riferimento culturale per la Gen Z. Un partner capace di evolvere insieme al brand, seguendo linguaggi e mindset del target senza mai snaturarne l’identità», commenta Gloria Barbera, Senior Brand Manager di Air Action Vigorsol.

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«Con Air Action Vigorsol condividiamo la voglia di sperimentare e di muoverci costantemente in avanti, senza perdere coerenza, visione ed entusiasmo. La riconferma per i prossimi due anni è un segnale importante: premia un modo di lavorare costruito nel tempo, fatto di ascolto, adattabilità e qualità costante. Lavorare su un brand così dinamico significa saper leggere i contesti, scegliere dove intervenire e costruire ogni volta il perimetro creativo più efficace», commenta Stefano Pagani, CEO di SBAM.

Il concorso on pack: meccanica e premi

Il concorso on pack è attivo dal 12 gennaio al 31 maggio 2026. La partecipazione è diretta: acquistando un prodotto Air Action Vigorsol, gli utenti inseriscono online il codice presente nella confezione per scoprire immediatamente l’eventuale vincita.

I premi includono: 60 t-shirt in edizione limitata, realizzate dall’illustratrice indipendente Scribbling Scribbles e autografate dagli artisti della line-up e 10 coppie di VIP pass per i tre giorni del festival, comprensive di voucher viaggio .

ECCO I CREDITI DI AIR ACTION VIGORSOL