Trentino Marketing cerca un centro media. Bando da 72 milioni di euro

La gara riguarda la gestione delle campagne pubblicitarie on e offline in Italia e all’estero per un periodo di 36 mesi

Trentino Sviluppo ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie on e offline per Trentino Marketing in Italia e all’estero.

Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 11:00 del 28 gennaio 2026.

L’appalto prevede un accordo quadro della durata di 36 mesi con un importo massimo stimato di 30 milioni di euro, al netto di IVA.

Si tratta di un importo presunto, che potrà variare in base alle esigenze effettive della committente. I servizi previsti riguardano attività di comunicazione in Italia e all’estero e sono suddivisi come segue:

Pubblicità in Italia

Offline: 10,5 milioni di euro

Online: 6 milioni di euro, così ripartiti: 1,2 milioni per campagne digitali Italia, 4,8 milioni per campagne Google Ads e Meta

Pubblicità all’estero

Offline: 6 milioni di euro

Area DACH (Germania, Austria, Svizzera): 1,8 milioni

Altri Paesi: 4,2 milioni

Online: 7,2 milioni di euro, suddivisi in:

Area DACH: 0,3 milioni

Area DACH Google Ads e Meta: 1,1 milioni

Altri Paesi: 1,1 milioni

Google Ads e Meta (no DACH): 4,7 milioni

Servizi aggiuntivi (su richiesta)

Ad server e DSP: 0,3 milioni di euro

È inoltre previsto un possibile rinnovo per ulteriori 36 mesi pari a 30 milioni di euro e una variazione fino a un quinto del contratto pari a 12 milioni di euro. Il valore complessivo massimo potenziale dell’appalto, includendo rinnovo e varianti, può arrivare così fino a 72 milioni di euro.

Negli ultimi anni Trentino Marketing ha lavorato in ambito media con Mindshare, l'agenzia di GroupM, mentre la creatività delle cmapagne è stata realizzata da Ogilvy.