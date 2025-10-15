“Dove la tua passione mette radici”: al via la nuova digital strategy Vigorplant firmata Jump, scelta dopo gara

La digital creative company si aggiudica il pitch grazie a un nuovo concept e a una strategia orientata a coinvolgere e fidelizzare plant lovers, rivenditori e professionisti del giardinaggio

Vigorplant ha scelto la digital creative company Jump per dare nuovo slancio alla sua presenza digital e social. L’obiettivo è consolidare il posizionamento dell’azienda e dei prodotti e rafforzare il ruolo del brand come punto di riferimento autorevole per gli appassionati di piante e fiori, i rivenditori specializzati e i professionisti del settore. L’incarico di Jump, assegnato a fronte di una gara, comprende la definizione del nuovo concept per la comunicazione digitale, la gestione dei canali social, la produzione di contenuti originali e il coordinamento delle campagne sui diversi touchpoint con un approccio strategico e integrato.

“Siamo orgogliosi di affiancare Vigorplant in questo progetto. A partire da un’analisi approfondita del business e del posizionamento dell’azienda, abbiamo sviluppato il nuovo concept e una strategia digital e social articolata, che darà vita a uno storytelling completamente rinnovato”, aggiunge Roberto Davolio, Client Services Director di Jump. “L’obiettivo è trasformare i canali del brand in luoghi di ispirazione, confronto e valore culturale per plant lovers e professionisti, costruendo una relazione autentica e duratura con la community”.

La strategia prevede l’attivazione sinergica dei canali già presidiati da Vigorplant attraverso un piano editoriale pensato per coltivare passione e competenza. Nuove rubriche, format dedicati e contenuti speciali dialogheranno con pubblici differenti, dal giardiniere professionista a chi muove i primi passi con il verde di casa. Le campagne paid supporteranno la visibilità dei contenuti chiave, approfondendo temi come la scelta di terricci di qualità o i benefici delle soluzioni peat free, prive di torba e realizzate con materie prime rinnovabili e sostenibili. Il progetto include inoltre attività di influencer marketing, con il coinvolgimento di talent e content creator per iniziative mirate.

Leggi anche: GARE PUBBLICITARIE, SCOPRI QUI LE ULTIME NEWS

“Da oltre 50 anni collaboriamo con i migliori orticoltori e floricoltori italiani, mettendo a disposizione le competenze agronomiche che abbiamo costruito nel tempo. Dal 2012 abbiamo esteso il nostro impegno in comunicazione al grande pubblico per diffondere sensibilità e cultura sul giardinaggio attraverso i media tradizionali e digitali”, commenta Melissa Parente, Marketing Specialist di Vigorplant. “Oggi, con Jump, vogliamo fare un salto di qualità: il nuovo concept ‘Dove la tua passione mette radici’ racconta il percorso che immaginiamo per la nostra community, basato su ascolto, amore per il verde e desiderio di crescere insieme”.

Negli ultimi anni, in particolare a partire dalla pandemia, il giardinaggio si è trasformato da semplice hobby a vera e propria esperienza di benessere e connessione con la natura. Una tendenza confermata dalla crescita della produzione florovivaistica italiana, che supera oggi i 3 miliardi di euro annui, e dall’aumento degli acquisti da parte dei consumatori: il 60% degli italiani spende tra i 30 e i 100 euro al mese in articoli per il giardinaggio. Questa passione si riflette anche nel mondo digitale, con community social molto attive che contano diversi milioni di utenti.

Ecco i crediti